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İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

ANKARA'da, işçi gibi şantiyeye girerek hırsızlık yapan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin birçok suçtan kaydının ve 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Temmuz 2021 Pazar 10:56
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İnşaat çalışanı gibi giyinip, şantiyeden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, perşembe günü sabah saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanından hırsızlık yapıldığına dair aldıkları ihbar sonrası harekete geçti. Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık şüphelisi Şahin Akan'ın, inşaat işçisi gibi şantiyeye girdiğini ve buraya gelirken kullandığı otomobili tesbit etti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden otomobili takibe alan polis ekipleri, şüpheli Akan'ı cumartesi günü akşam saatlerinde Akyurt ilçesinde yakaladı. Şüphelinin hırsızlık sırasında kullandığı şantiye yeleği ve barete el konuldu. 

16 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Şahin Akan, ifadesinde suçunu itiraf etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Akan'ın 13 açıktan hırsızlık, 1 evden hırsızlık, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunduğunu ve hakkında 16 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Akan'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şantiyeHırsızHırsızlık
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