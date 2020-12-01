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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

 İstanbul'da sabah saatlerinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Aralık 2020 Salı 09:24
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları  uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak  için harekete geçti.  Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda  çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu  madde ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulUyuşturucuNarkotikOperasyonPolis
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