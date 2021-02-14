Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1538
ALTIN
412.719
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7486
EURO
8.4942
28 adet satılık ve kiralık taşınmaz
28 adet satılık ve...
Sözleşmeli personelleri alınacak
Sözleşmeli personelleri alınacak
İcradan satılık 92.100 m² tarla
İcradan satılık 92.100 m²...
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...

Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulaması

İZMİR'de, traktör ve motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek için jandarmanın düzenlediği 'huzur ve güven' uygulamasında, 107 araç trafikten men edilirken 256 sürücüye 210 bin TL idari para cezası kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Şubat 2021 Pazar 09:56
0 Okunma
Jandarma ekiplerinin 'huzur ve güven' uygulaması

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 11 Şubat'ta İzmir genelinde özellikle traktör ve motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarını önlemek için 'huzur ve güven' uygulaması yaptı. Uygulamaya 110'u Jandarma Trafik ve Asayiş timi olmak üzere toplamda 255 personel katıldı. Bu kapsamda, 5 bin 24 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik kurallarına uymadıkları ve evraklarında eksiklikler bulunan toplam 256 sürücüye 210 bin 745 lira idari para cezası kesilirken, 107 araç trafikten men edildi. Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirJandarmaUygulamaHuzurGüven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı
Muğla'da 'change oto' operasyonu: 11 gözaltı
3 ilde 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon
3 ilde 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon: 12 gözaltı kararı
Sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon: 12 gözaltı kararı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans