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Organize suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı' operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2021 Cuma 10:26
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Organize suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı' operasyonu

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli, Antalya, Muğla, Mersin, Balıkesir, Adana, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı olarak 'Sahil Rüzgarı' adı verilen operasyon düzenlendi. Saat 06.00 sıralarında eş zamanlı olarak başlayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 171 kişiye yönelik operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. 

İSTANBUL'DA KEMAL C. VE ADAMLARINA OPERASYON

Operasyon kapsamında İstanbul'da aralarında Sultangazi ve Beşiktaş'ın da olduğu bir çok ilçede eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul'da yabancı iş adamlarından zorla para aldıkları vermeyenlerin iş yerlerine baskın yaparak zorla yağma yaptıkları öne sürülen Kemal C. ve adamlarının diğer suç örgütlerine de silah temin ettikleri kaydedildi.

İSTANBUL'DA DA GÖZALTILAR VAR

İstanbul'da yapılan baskınlarda aralarında kadınlarında bulunduğu şüpheliler  gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biri Beşiktaş, Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'nde bulunan 4 katlı binaydı. Binaya giren ekipler, bir kadını gözaltına aldı. Sultangazi'de ise özel harekat ekiplerinin girdiği evlerde aramalar yapıldı. 

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 171 HEDEF KİŞİ

Operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, "Mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçları; haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmaktır. Bu doğrultuda hareket eden suç örgütleri sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı" kod adlı operasyon başlatıldı" denildi.

Açıklamada, "8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde; Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 şüpheli kişiye yönelik olmak üzere; yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef kişiye yönelik  eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldı" bilgileri yer aldı.

DHA

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