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Otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaraları değiştirerek satan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 49 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ocak 2021 Cumartesi 10:48
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Otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi

ADANA MERKEZLİ 13 İLDE OTO HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON

Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlığı yapıp, bu araçların şasi numaraları değiştirerek satan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 49 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı cins ve markalardaki araçları çalıp, şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla satan şebekeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Şebekeye üye olduklarını öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Polis ekipleri, şafak vakti Adana merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Onlarca adrese baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalananların da işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi. 

ANKARA'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Ankara'da otomobil hırsızlığı çetesine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı.

Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, Keçiören'de otomobil hırsızlığı yapan, çaldıkları otomobil ve taksilerin camını kırarak içerisindeki teyp, para ve değerli malzemeleri çalan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 8 ayrı suça karışan çete üyelerine yönelik, polis ekiplerinin yaptığı 35 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu K.K., E.Y ve K.K isimli şüphelilerin, çaldıkları otomobilleri bir süre sonra terk ettikleri belirlendi. Polis ekiplerince yapılan saha çalışması sonucu ikametleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden E.Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilHırsızşebekeçeteOperasyonPolis
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