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Sahte alışveriş siteleriyle dolandıranlar yakalandı 

Kocaeli’de, sahte alışveriş sitelerinde uygun fiyatlarla ürün satma vaadiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan 29 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:49
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Sahte alışveriş siteleriyle dolandıranlar yakalandı 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alışveriş siteleri kurup, ‘oltalama’ yöntemiyle dolandırıcılık yapanları takibe aldı. Sahte internet sitelerinde uygun fiyatlardan ürün satma vaadinde bulunarak vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirenlerin evlerine ve iş yerlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. 29 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve banka kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ile suç geliriyle alındığı değerlendirilen 350 bin TL değerindeki otomobile el konuldu. 29 kişi hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık”, “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. 29 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SahtekarlıkDolandırıcılıkPolisOperasyon
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