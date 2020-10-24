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Sahte içki zehirlenmelerinde 40 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçlerince 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonunda, 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. Son zamanlarda yaşanan sahte içki zehirlenmeleriyle ilgili yakalanan 100 şüpheliden 40'ının tutuklandığı belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 10:38
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Sahte içki zehirlenmelerinde 40 tutuklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince 2020 yılında 2 bin 430 alkoliçki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiş, 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir. Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklanmıştır" denildi. 

'OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiğinin tespit edildiği belirtilerek "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde; İzmir, İstanbul ve Mersin illerinde ölümlere sebebiyet veren etil alkolün üretildiği ve depolandığı tespit edilen 4 adrese yönelik İzmir ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 bin 585 litre etil/metil alkol, 4 adet damıtma kazanı ve alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Alkol' operasyonu kapsamında etil alkol ve alkollü içki satışı yapılan 3 bin 98 iş yerinde arama ve denetleme yapılmıştır. Emniyet ve jandarma birimlerimizce alkollü içki zehirlenmesi vakalarının ilk görüldüğü 05 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Son Güncelleme: 24.10.2020 10:41
Anahtar Kelimeler:
SahteIçkiAlkol
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