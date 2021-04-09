Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1417
ALTIN
459.128
DOLAR
8.1607
STERLİN
11.1803
EURO
9.7010
Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak
Köprüköy Belediyesi memur alımı...
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
İzmir Dikili'de 2.340 m² arsa icradan satılık
İzmir Dikili'de 2.340 m²...
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Şanlıurfa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Nisan 2021 Cuma 10:11
0 Okunma
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 2 ay fiziki ve teknik olarak takip ettiği şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekatçıların zırhlı araçlarla destek verdiği 200 polisin katılımıyla yapılan operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Bazı kapıların koçbaşı ile kırılarak girdiği evlerde dedektör köpekler kullanılarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken 27 şüpheli gözaltına alındı. 27 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
Gaziantep’te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep’te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
Ankara merkezli 3 ilde 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans