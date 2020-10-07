Sepetli motosiklete zulalanmış 77 kilo esrarı Marco buldu

ADANA'da, polis tarafından 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Dedektör köpek 'Marco' ile sepetli motosiklette yapılan aramada, gizli bölmeye zulalanmış 77 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.