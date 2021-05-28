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Tefecilere şafak vakti operasyon

ADANA'da tefecilik usulüyle 68 kişiden 10 Milyon 350 bin lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Mayıs 2021 Cuma 09:56
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Tefecilere şafak vakti operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 68 kişiden toplam 10 Milyon 350 bin lira haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 25 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartması sonrası şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTefeciSuççetePolisOperasyon
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