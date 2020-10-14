TONLARCA ETİL ALKOL VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve sahte içkinin ticaretini önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Eylül'den bu yana düzenlenen operasyonlarda 18 ton etil alkol ile 18 ton sahte içki ele geçirdi. Operasyonlarda ayrıca 9 bin 922 boş şişe, 486 bin şişe kapağı, arıtma, 6 damıtma ve şişeleme makinesi, 2 üzüm sıkma ve 2 ambalaj makinesi, 41 bin 784 sahte bandrol, 1751 gerçek bandrol ve 2 milyon 500 bin marka etiketi bulundu. Operasyonlar kapsamında 18 kişi hakkında işlem yapıldı. İZMİR (DHA)

BAŞAKŞEHİR'DE KAÇAK ALKOL OPERASYONU: 7 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Başakşehir'de belirlenen kaçak alkol imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Depo sahibinin iş yerini 'temizlik malzemeleri imalatı yapacağım' diyerek kiraladığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alınırken, depo sahibi ise aranıyor.



7 TON SAHTE ALKOL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece de Başakşehir'de 2 yeni imalathaneye daha baskın düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda depolarda etil ve metil olmak üzere yaklaşık 7 ton sahte alkol ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkoller ve malzemeler kamyonlarla depodan taşındı.



"TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İMALATI YAPACAĞIZ" DİYE KİRALANMIŞ

Polis ekiplerinin baskın yaptığı deponun sahibinin iş yerini kiralarken 'Temizlik malzemeleri imalatı yapacağım' diyerek tuttuğu öğrenildi. Depolarda satışa hazır hale getirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir'e sevk edilen sahte alkollerden olduğu iddia edildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli ise gözaltına alınırken, kaçan depo sahibinin ise arandığı öğrenildi. İSTANBUL (DHA)