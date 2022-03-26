Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.175,51
ALTIN
933,90
DOLAR
14,83
STERLİN
19,59
EURO
16,31
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli...
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...

Valizle 5 bin 600 uyuşturucu hap taşıyan şüpheliler otogarda yakalandı

KARAMAN'a şehirler arası yolcu otobüsüyle, valiz içinde 5 bin 600 adet uyuşturucu hap getiren 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
26 Mart 2022 Cumartesi 19:22
Valizle 5 bin 600 uyuşturucu hap taşıyan şüpheliler otogarda yakalandı

KARAMAN (DHA)


Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi timleri Hakan K. ve Sinan Y.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı. İstanbul'dan 1 valize doldurulan haplarla şehirler arası yolcu otobüsüne binen Hakan K. ve Sinan Y., takibe alındı. Şehirler arası yolcu otobüsü Karaman Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne geldiğinde operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı, valizlerindeki aramada 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K. tutuklanıp cezaevine gönderildi, Sinan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaramanValizleUyuşturucuHapşüpheliOtogarYeni ÇağrıNarkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne operasyon
'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü
'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans