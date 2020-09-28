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Van'da milyonluk vurgun!

Van'da, ‘makale yayınlama’ vaadiyle uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodlarını kopyalayıp, phishing (oltalama) yöntemiyle yaklaşık 50 kişiyi 1 milyon lira dolandıran şebekeye polis operasyon düzenlendi. Operasyonda yönetici konumunda İran uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2020 Pazartesi 10:41
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Van'da milyonluk vurgun!

Van’da uluslararası sitelerde makale yayınlama yalanıyla yaklaşık 50 kişinin 1 milyon lira dolandırıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan internet sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing (oltalama) yöntemiyle sahte web siteleri oluşturulduğunu belirledi. İnternet siteleri aracılığıyla Türkiye ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan kişilerden makalelerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle yaklaşık 50 kişiden 1 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda yönetici konumunda bulunan şüpheliler, İran uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A.'ya yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3.350 dolar, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları adına düzenlenmiş sahte kaşeler, sahte bandroller, sahte mühürler, suçun işlenmesinde kullanılan çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanVurgunDolandırıcı
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