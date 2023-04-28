İSTANBUL - 72. Berlinale Film Festivali’nde izleyici ödülü kazanan ve IndieLisboa Uluslararası Bağımsız Film Festivali’nden ödülle dönen Cem Kaya imzalı AŞK, MARK VE ÖLÜM, 29 Nisan’dan itibaren MUBI seyircisiyle buluşuyor.

Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin, çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünü, daha önce görülmemiş zengin arşiv kayıtlarıyla harmanlayan AŞK, MARK VE ÖLÜM, Almanya’da filizlenip büyüyen göçmen müzik kültürünün tüm renklerini izleyiciyle buluşturuyor. “Arabeks” ve “Motör: Kopya Kültürü & Popüler Türk Sineması” filmleriyle adından söz ettirmeyi başaran Cem Kaya’nın yönettiği filmin arşiv tarama, lisanslama ve çekimi de kapsayan hazırlık ve yapım süreci 2017 yılına kadar geri gidiyor. Almanya’nın iş gücünün belkemiğini oluşturan Türkiyeli göçmenlerin aidiyet ve kimliğe dair sorgulamalarını da ekrana taşıyan film, 1960’lar Almanyasına, eğlence kültürüne ve dönemin tarihsel ve toplumsal sorunlarına ışık tutuyor.

29 Nisan’dan itibaren sadece MUBI’de yer alacak ve müzik, tarih ve belgesel tutkunlarını kucaklayacak olan AŞK, MARK VE ÖLÜM, Cem Karaca, Köln Bülbülü Yüksel Özkasap, Derdiyoklar, Cavidan Ünal, Muhabbet, Killa Hakan, Kabus Kerim, Erci E., Hatay Engin, Aşık Metin Türköz ve bağlama virtüözü İsmet Topçu gibi ünlü isimlerle müziğin kaset ve plaklarla şekillenen altın çağına doğru keyifli ve bir o kadar da duygu yüklü bir yolculuğa çıkartıyor. “Aşk”, “Mark” ve “Ölüm” olmak üzere 3 farklı başlığa ayrılan film, “Aşk” bölümünde büyük bir umutla Almanya’ya göç eden işçilerin heyecanını ve memleket hasretini anlatıyor. “Mark” bölümü artık tedavülden kalkan bu para biriminin sembolik anlamına ve gurbetçilerin Almanya’daki lüks yaşam biçimlerine yer verirken, “Ölüm” bölümüyse Almanya-Türkiye arasındaki entegrasyonda gelinen son noktayı ve yaşanan trajik anları arşiv kayıtlarından ve ruhun derinlerine işleyen anlatım gücüyle müzikten yararlanarak aktarıyor.

HABER:BÜLENT ÇAMCI