İSTANBUL- HOUSE of PERFORMANCE (HoP) Sahnesini Mayıs ayında her akşam keyifli oyunlarla açıyor. HoP, Songül Öden, Ali Poyrazoğlu, Nilgün Belgün, Sumru Yavrucuk, Deniz Çakır, Özge Borak, Süheyl ve Behzat Uygur, Nevra Serezli, Aşkım Kapışmak, ve Reha Özcan gibi Türkiye’nin önemli oyuncularının gösterimleri ile sanatseverlerin yeni buluşma noktası olacak.

2 Mayıs akşamı, “Aşkım Kapışmak ile İlişkiler Üzerine Sohbet'' gösterisiyle sahnelerini açacak olan Hop'ta, 3 Mayıs Çarşamba akşamı Two Turkısh Tenors adlı müzikli gösteri yer alacak.

4 Mayıs Perşembe, Deniz Işın, Elit Andaç Çam, Ayfer Tokatlı, Kazım Semih Varol ve Selen Uçer’in yer aldığı “Bütün Kadınların Kafası Karışıktır” oyunu, 5 Mayıs Cuma, Nilgün Belgün’ün kendi kitabından uyarlanan “Aşk ve Komedi” oyunu sergilenecek.

6 Mayıs Cumartesi, başrolünde Nevra Serezli ve Nuri Gökaşan'ın yer aldığı, diğer rollerde Meral Asıltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent ve Mehmet Selin Sağdıç'ı izleyeceğimiz “Ağaçlar Ayakta Ölür”, 7 Mayıs Pazar günü saat 12.00 ve 14:00'te “Rafadan Tayfa” çocuk müzikali, saat 20.30’da ise Ahmet Burak Bacınoğlu, Ersin Korkut, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık’ın oynadığı “İyi Kötü Çirkin” oynanacak. 9 Mayıs Salı, Rüştü Onur Atilla, Doğan Akdoğan, Berkay Tulumbacı ve Dilşah Demir’in sergilediği “Seçim Dansı“ oyunları oynanacak.

Özen Yula’nın Genel Sanat Yönetmenliği ile tiyatro, konser ve interaktif gösterilerle Mayıs ayı boyunca birbirinden keyifli performansların yer alacağı HOUSE of PERFORMANCE (HoP)‘ta 10 Mayıs'ta Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır’ ın oynadığı “ Tatavlada Son Dans” ve 11 Mayıs Perşembe, Ali Poyrazoğlu’nun tek kişilik doğaçlama gösterisi “Şıngır Şıngır Beyoğlu” ve 12 Mayıs Cuma ise Süheyl ve Behzat Uygur’un oynadığı “ Süt Kardeşler” oyunları ve 13 Mayıs Cumartesi günü Uğur Kanbay'ın büyük ilgi uyandıran ''Eylül'' adlı oyunu sergilencek.

House of Performance (HoP) Tiyatrosu ise ilk oyunlarıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özen Yula'nın yönettiği, Donald Margulies'in ''Dostlarla Akşam Yemeği'' adlı oyununda Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar,Derya Artemel ve Ümit Kantarcılar rol alıyor. 17 Mayıs Çarşamba günü Prömiyer yapacak oyun 24 Mayıs ve 31 Mayıs Çarşamba günleri izlenebilecek.

18 Mayıs Perşembe, Zeynep Kankonde, Aşkın Şenol, Fatih Sevdi, Volkan Girgin, Su Şanad’ın oynadığı “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” oyunu, 19 Mayıs Cuma, Songül Öden’in 7 kadının traji-komik hikayesini anlatan tek kişilik oyunu “Lâl Hayal”, 20 Mayıs Cumartesi, Nezaket Erden’in, ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden ailesinin hayat mücadelesini anlatan tek kişilik oyunu “Sevgili Arsız Ölüm-DİRMİT”, 21 Mayıs Pazar, Engin Alkan ve Sevinç Erbulak’ın oynadığı “Tarla Kuşuydu Juliet” oyunu, 23 mayıs Salı, Romina Özipekçi, Giray Ayla, Tara Tokel ve Nejat Uygur’un oynadığı “Paraya Hayır!” oyunu HOUSE of PERFORMANCE (HoP) sahnesinde izleyici ile buluşacak.

25 Mayıs Perşembe, Bülent Emrah Parlak'ın tek kişilik gösterisi “Bülent Beyin Hikayesi”, 26 Mayıs Cuma, “Eşyalı Kiralık” oyunu ve 30 Mayıs Pazartesi ise Reha Özcan’ın tek kişilik oyunu “Bir Garip Orhan Veli” sergilenecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI