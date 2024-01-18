Haber: Damla Oya Erman

LinkedIn'de görülen "duyurulmamış bir Assassin's Creed projesi"ne dair haberler, Assassin's Creed 4: Black Flag yeniden yapımı söylentilerine daha fazla ağırlık katıyor. Geçen yılın geliştirilmekte olduğu bildirilen Assassin's Creed 4 yeniden yapımının henüz erken aşamalarda olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, bu raporlar, önümüzdeki Skull and Bones'un geliştirici ekibi olan Ubisoft Singapur'un da projede yer aldığını iddia etti.

Skull and Bones'un çok sayıda erteleme yaşamasının ardından nihayet Ubisoft'un 16 Şubat'taki çıkış tarihine sadık kaldığı görünüyor. Skull and Bones ve Assassin's Creed 4'ün ikisi de deniz savaşını içerdiği için Ubisoft Singapur, Black Flag'in bir yeniden yapımı için uygun bir seçenek gibi görünüyor.

Bununla birlikte, yıllar içinde Skull and Bones'un gösterimleri biraz hayal kırıklığı yaratmış ve hayranlarını endişelendirmişti. Yine de, çok konuşulan yeniden yapım, Ubisoft tarafından henüz doğrulanmadığı için bir söylenti olarak kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, şu anda, bir LinkedIn biyografisi güncellemesi, söylentilere biraz daha ağırlık kazandırabilir.

Ubisoft Singapur'un Baş Sinematik Tasarımcısı Isaac Tan, profilinde "duyurulmamış bir Assassin's Creed projesi"ni listeledi. İlk olarak sosyal medya üzerinde Assassin's Creed News tarafından fark edilen Tan'ın profil güncellemesi, 2023 yılından bu yana projede çalıştığını belirtiyor; bu da söylentilere uygun bir tarih. Daha önce, Tan, Skull and Bones ve Assassin's Creed Mirage için Baş Sinematik Tasarımcısı olarak görev yapmıştı.

Google tarafından yaklaşık olarak çevrilen gönderide, Tan'ın 2023 yılından bu yana projede çalıştığı ve bu durumun Black Flag yeniden yapımına atıfta bulunabileceği speküle ediliyor. Yine de, şu anda söylentiler henüz doğrulanmamış durumda, ancak raporlar gerçekse, parçalar bir araya gelmeye başlıyor.

Ubisoft'un Skull and Bones ve Assassin's Creed Mirage'dan yetenek transfer etmesi oldukça mantıklı görünüyor. Skull and Bones, Black Flag ile bazı benzerliklere sahipken, Mirage, daha çok Origins, Odyssey ve Valhalla gibi aksiyon RPG odaklı Assassin's Creed oyunları öncesine dönmeyi içeriyor.

Franchise hayranları genellikle Black Flag'e karşı ilgi gösterir, çünkü bu oyun geniş bir açık dünya korsan oyununa öncülük eden, önceki girişlerin belirleyici dövüş mekaniklerini benimser.

Skull and Bones başlangıçta bir Black Flag genişlemesi olarak başladığından, yeniden yapım, böyle zorlu bir geliştirme geçmişine sahip bir oyun için bir çıkış yolu olabilir. Ancak, Ubisoft'un Şubat'ta Skull and Bones'u piyasaya sürmeye kararlı olduğu görünüyor.