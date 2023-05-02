İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi son yıllarda dikkat çeken sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yediden yetmişe, her yaş grubunun kaliteli vakit geçirmesini amaçlayan Ümraniye Belediyesi, bu doğrultuda projeler hayata geçiriyor. Kısa bir süre önce Atatürk Mahallesi’nde yapımına başlanan ve hummalı bir çalışmanın ardından tamamlanan İkinci Bahar Kıraathanesi ve Muhtarlık Binası çevre düzenlemelerinin ardından hizmete açıldı. Açılışa; Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta Başkan İsmet Yıldırım, çocuklar ve aileleriyle sohbet edip, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Hemşehrilerimize, dostlarımıza ve komşularımıza teşekkür ediyorum”

Açılışta yaptığı konuşmada Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eser siyasetine devam edeceklerini ifade etti. Yapımı tamamlanan yaklaşık 120 projenin de yıl içerisinde hizmete sunulacağını aktaran Yıldırım, “Atatürk Mahallesi’nde, Mevlana Parkı’nın içindeki kıraathanemiz, büyüklerimizin gelip uygun şartlarda çay ve kahve içecekleri çok güzel bir mekan oldu, hayırlı olsun. Ayrıca Atatürk Mahallesi Muhtarlık Binamızın da açılışını gerçekleştirdik. Bütün hemşehrilerimize, dostlarımıza ve komşularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL