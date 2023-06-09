İSTANBUL - Yaklaşık bir yıldır çeşitli program ve atölyelerle mutfaklardaki israfa dikkat çeken Esenler Belediyesi, bu kez ‘Sakin Şehir Göynük’teydi. ‘Atıksız Hayat-Atıksız Mutfak Atölyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hayata geçirdiği programa atölye eğitmeni Şef Esat Özata ile öğrenciler katıldı. Programda ilk olarak Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’yı ziyaret eden öğrenciler, ardından şehir gezisine katıldı.

Yöresel lezzetler tanıtıldı

Programda eğitmen Özata ve atölye öğrencileri, Üreten Eller Kadın Kooperatifi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şef Esat Özata, kadınların ürettiği eriştelerden Göynük’ün yöresel lezzetlerinden biri olan “Bolu Usülü Keşli Cevizli Erişte” yemeğini yaptı. Yapılan atölye ile yörenin coğrafi işaretli ürünlerini tanıyan öğrenciler, mutfakta sıfır atıkla ilgili bilgi aldılar.

“Her şey çok güzeldi”

Programa katılan öğrencilerden Nesrin Özdemir, “Program çok verimli geçti. Atölyemizde mutfaklardaki ürünleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Bugün de burada coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi aldık. İlk defa bir sakin şehre geldik. Erişteyi ilk defa farklı bir şekilde tattık. Her şey çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI