Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-12 Haziran tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek. Organizasyona Türkiye 44 sporcuyla katılacak.
Milli atletler madalya kazanmanın yanı sıra Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele edecek.
Milli atletlerin, Avrupa şampiyonaları tarihinde 34 madalyası bulunurken, millilerde ilk madalyayı (bronz) 1950'de üç adım atlamada Ruhi Sarıalp kazanmıştı.
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yer alan milli atletlerin isim ve branşları şu şekilde:
100 metre: Kayhan Özer
110 metre engelli: Mikdat Sevler
200 metre: Ramil Guliyev
400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar, İsmail Nezir
400 metre: Berke Akçam
800 metre: Dilek Koçak, Salih Teksöz
1500 metre: Mehmet Çelik
3 bin metre engelli: Derya Konur, Sümeyye Erol, Tuğba Güvenç, Abdullah Tuğluk
5 bin metre: Burcu Subatan, Emine Hatun Mechaal
10 bin metre: Bahar Atalay, Yonca Kutluk
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Alperen Acet
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Necati Er, Can Özüpek
Cirit atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen
Disk atma: Özlem Becerek
Gülle atma: Emel Dereli
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Salih Korkmaz
Yarı maraton: Sultan Haydar, Meryem Erdoğan, Özlem Kaya Alıcı, Sezgin Ataç, Polat Kemboi Arıkan, İlham Tanui Özbilen
4x100 metre: Kayhan Özer, Aykut Ay, Mustafa Kemal Ay, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Ramil Guliyev