BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Küresel Enerji Depolama Konferansı'nda bir araya gelen yetkililer ve uzmanlar konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerjiler ve Sistem Entegrasyonu Daire Başkanı Paula Rey Garcia, Avrupa Birliği'nin (AB) 2030'a kadar elektrik tüketiminin yüzde 69'unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının hedeflendiğini, bu süreçte 200 gigavat enerji depolama kapasitesine ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Garcia, uzun süreli enerji depolama çözümlerinin ilerde ortaya çıkacak ihtiyacı karşılayacak kritik teknoloji olduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu Enerji Güvenliği ve Emniyeti Birimi'nden Michaela Kollau, enerji altyapılarında artan dijitalleşmenin yeni riskler doğurduğunu ve Komisyonun enerji güvenliği çerçevesini bu doğrultuda yenilediğini açıkladı.

Kollau, yeni enerji güvenliği çerçevesi kapsamında 'iklim adaptasyonu, siber güvenlik, fiziksel güvenlik ve tedarik çeşitlendirmesi' başlıklarının bir arada ele alınacağını söyledi.

Avrupa genelinde elektrik dağıtım ve iletim sistem operatörleri tarafından kurulan ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Avrupa Siber Güvenlik Ağı'nın Direktörü Maarten Hoeve, enerji depolama tesislerinin artık doğrudan şebeke güvenliğiyle ilişkili dijital altyapılar haline geldiğini ve bu sistemlerin hem üretici hem de işletici düzeyinde korunması gerektiğini vurguladı.

Hoeve, mevcut yasal çerçevenin çeşitli düzenlemelerle güçlendirildiğini ancak bazı boşlukların üretici sorumluluğuna bırakıldığını kaydetti.

Tesla'nın Enerji Politikaları Müdürü Cecile Musialski de şirketinin geliştirdiği batarya sistemlerinin klasik jeneratörlerle aynı anda frekans tepkisi verebildiğini ve bu sayede dengesiz şebekelerde çöküş riskini ortadan kaldırdığını söyledi.

Musialski, Hawaii'de bir jeneratör arızası sırasında Tesla'nın 50 megavat gücündeki bataryasının 5 milisaniyeden kısa sürede devreye girerek şebekeyi kurtardığını anlattı.

Konferans oturumlarında yapılan sunumlarda, Avrupa enerji sisteminin geleceği üç temel öncelik altında tanımlandı: uzun süreli enerji depolama yatırımlarıyla arz güvenliğini güçlendirmek, şebeke istikrarını korumak ve siber güvenlik altyapısıyla dijital tehditlere karşı dayanıklılığı artırmak.

Yetkililer, bu üç alanda ilerlemenin Avrupa'nın 2050 karbon nötr hedeflerine ulaşmasının ön koşulu olduğunu vurguladı.

