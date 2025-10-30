İSTANBUL (AA) - Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 7. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Francisco ve Moneke, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.

Fransız oyun kurucu Francisco, Litvanya ekibi Zalgiris'in İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 86-65 yendiği maçta 23 sayı, 10 asist, 3 ribauntla oynadı.

Nijeryalı pota altı oyuncusu Moneke ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ın Fransa'nın LDLC ASVEL takımına karşı 79-65 kazandığı mücadelede 24 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalma üretti.

Francisco ikinci, Moneke ise 4. kez kariyerinde haftanın MVP'si ödülüne layık görüldü.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan