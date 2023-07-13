Londra

ESA'dan yapılan açıklamada, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya'nın sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yüksek basınç alanına İtalyan yazar Dante'nin tasvir ettiği Cehennem'de geçen Cerberus'un adı verildi.

Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığının geçen sene İtalyan kasabası Floridia'da 48,8 dereceyle ölçüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu rekorun bu yıl tekrar kırılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, sıcaklığın Akdeniz'deki Sicilya ve Sardinya adalarında 48 derecelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İtalya'nın Roma, Napoli, Taranto ve Foggia gibi bölgelerinde sıcaklığın zaten yüksek seyrettiğini belirtilen açıklamada, İspanya'nın orta bölgelerinde gelecek hafta sıcaklığın 44 dereceyi geçeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ESA Kara Yüzey Sıcaklığını İzleme Görevi'nde çalışan Benjamin Koetz, Büyük Okyanus'ta düzensiz aralıklarla oluşan su ısınmalarının (El Nino) bu yıl iklimden gıda üretimine, sağlıktan suya kadar birçok alanda etkisinin görüldüğünü anlattı.

Dünyada haziran ayı, 1976'da ölçülen değerlerin yaklaşık 1 derece üstüne çıkarak tarihin en sıcak haziranı olmuştu.

Avrupa'da ise 2022 yılı kış ayları tarihin en sıcak kışı olarak kayıtlara geçmişti.

Tıp alanında akademik çalışmaların yer aldığı Nature Medicine dergisi, Avrupa'da geçen yaz etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çoğu İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de olmak üzere 60 bin kişinin öldüğüne işaret etmişti.

Bu durumu değerlendiren Kızılhaç, bu yazın daha sıcak olacağını göz önünde bulundurarak turistlere ve vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

AA