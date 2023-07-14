Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Türkiye’nin çoğu otomobil markalarıyla yeni yatırım için masada olduğunu söyledi. Sadece Avrupa firmaları değil aynı zamanda Çin’in de aralarında olduğu Uzakdoğu’dan birkaç markayla görüştüklerini anlattı. Kacır, yıl sonuna kadar bunlardan en az birinin yatırım kararını duyurmasını beklediğini ifade etti.

Yeni nesil araçlar üretmeyi planlayan bu firmaların sadece Marmara’yı değil Manisa gibi şehirleri de tercih edebileceğini söyleyen Kacır, “Mesela Volkswagen yanlış yaptı, Manisa’yı kaçırdı. Umarım yanlışlarını tespit edip yeniden değerlendirme yaparlar. Gelmek isteyen için orası hazır duruyor, potansiyel bir adres” dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN