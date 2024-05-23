Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin resmi kuruluşu "Invest in Türkiye"nin inisiyatifiyle katılım sağlayan teknoloji girişimlerinin yer aldığı fuar 25 Mayıs'a kadar sürecek.

Fuarda Türk girişimcilerin yapay zeka kullanarak geliştirdikleri yeni teknoloji ve yazılımlar büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, fuarın ilk gününde Türk girişimcileri ziyaret etti.

Büyükelçi Demirer, fuarda yaptığı konuşmada, "Vivatech, inovasyon ve yeni girişimcilik konusunda Avrupa'nın en önemli, en büyük buluşma yeri olan bir fuar. Buraya Türk firmalarının, stratuplarının katılmalarını önemli buluyorum." dedi.

Demirer, son 2 yıldır bu fuara Türkiye'den katılımların Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi çatısı altında yürütüldüğünü belirterek, "Bu çok önemli bir gelişme. Firmalarımıza bu konuda çok büyük destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Demirer, Türkiye'den gelen startupların Avrupa piyasasında geliştirecekleri işbirlikleriyle Türkiye'ye yatırım çekmek ve burada desteklenmeleri açısından Vivatech'in önem taşıdığını kaydetti.

Aybet, UNESCO'nun etik kurallar çalışmasını vurguladı

Büyükelçi Aybet de fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir teknoloji fuarı olan Vivatech'te birçok teknolojik gelişmeden haberdar olduğunu belirtti.

Aybet, "Biz UNESCO'da yapay zekanın etik kuralları üzerinde çalışıyoruz. UNESCO'nun böyle çok dar bir alanda bir ilgisi var yapay zekayla ilgili." ifadesini kullandı.

Yapay zekanın birçok alanda hızlı bir şekilde uygulamaya geçtiğine dikkati çeken Aybet, fuarda ilaç üretiminde yapay zeka kullanımını görme fırsatı bulduğunu, hiç tahmin edilmeyen alanlarda yapay zeka kullanımının UNESCO'yu etik kurallar oluşturulması bakımından zorlayacağını ifade etti.

Fuarda Türk girişimcilerle görüşme fırsatı olduğunu kaydeden Aybet, "Gerçekten inanılmaz şeyler geliştiriyorlar." dedi.

"Startuplarımıza büyük ilgi var"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel ise dünyanın kendi alanında önde gelen etkinliklerden birisi olan Vivatech Teknoloji Fuarı'na Türkiye'den 16 teknoloji girişimini davet ettiklerini aktardı.

Yücel, fuardaki teknoloji girişimlerinin yapay zeka, mobilite, bankacılık, finansal teknoloji gibi çeşitli alanlardan geldiğine dikkati çekti.

Türkiye'de teknoloji girişimi ekosisteminin geldiği aşamayı anlamada bu startupların önemli rol oynadığına değinen Yücel, şöyle devam etti :

"Biz aslında startuplarımızla beraber buradayız, büyük bir ekibiz ve takımız. Ülkemizi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak 'Invest in Türkiye' markası altında, ülkemizin özellikle bugünkü dünya konjonktüründe niçin uluslararası doğrudan yatırımlar için doğru bir adres olduğunu anlatabilmek ana gayemiz. Şu ana kadar çok da güzel gidiyor çalışmalarımız. Stantımıza, startuplarımıza büyük ilgi var."

Çok sayıda Türk girişimci katılıyor

Fuara katılan Türk girişimciler de geliştirdikleri ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Powea'nın kurucu ortağı Ali Kaya, büyük şirketler için filo planlama yazılımı sunduklarını belirterek, "Bu filo planlama yazılımı sayesinde aslında şirketlerin yoğun elektrikli sarj süreçlerini daha verimli planlamasını ve operasyonlarını aksatmamasını sağlıyoruz." dedi.

Kaya, Vivatech'te ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyleyerek, yazılımlarıyla aynı zamanda şirketlerin yüksek elektrik tüketimlerini enerji şirketleri ve devletle paylaşarak, akıllı şehirler için daha yönetilebilir bir filo yönetim sistemi kurduklarını aktardı.

Filo yönetim sistemiyle hem altyapıları koruduklarını ve yatırımları yönlendirdiklerini kaydeden Kaya, şirketlerin yüzde 40'a kadar maliyet tasarrufu yapmalarını sağladıklarını ifade etti.

Adastec'in İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Sorumlusu Ali İhsan Danışman, büyük toplu taşıma otobüslerine "seviye 4 otonom gitme özelliği" kazandıran yazılım yaptıklarını kaydetti.

Danışman, geliştirdikleri yazılımı anlatırken, "Ürünümüzün özellikleri, toplu taşıma otobüsü olduğu için belli bir hat üzerinde hiçbir şekilde şoför müdahalesi olmadan, şoföre ihtiyaç duymadan sürüşü gerçekleştirip başlangıç durağından bitiş durağına kadar otonom bir şekilde gitmesidir." diye konuştu.

Academic Sight Kurucu Ortağı ve CEO'su Bünyamin Bingöl, startuplarının üretim endüstrisine odaklandıklarını belirterek, "Burada manuel olan kalite kontrol sistemlerinin yapay zekayla beraber otonom bir hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bingöl, bu yazılımla presten çıkan parçaların üzerinde bulunan çizik, göçük, yırtık ve boya hataları gibi kusurların tespitini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuarda Türkiye'den katılan startuplar Academic Sight, Adastec, Adlema, Bolt Insight, Counterfake, Cypien AI, Enqura, Fileorbis, Novus AI, Orbina AI, Powea, Qreal, Segmentify, Simularge, Venuex ve Vivoo, geliştirdikleri yeni teknoloji ve yazılımları farklı ülkelerden gelen meslektaşları ve yatırımcılara tanıtıyor.