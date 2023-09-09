Haber: Damla Oya Erman

Ajans, Salı günü (5 Eylül) yaptığı bir açıklamada, "Avustralya'nın dünya çapında önde gelen uzaktan operasyonlar konusundaki uzmanlığından yararlanarak, gezgin Ay toprağı olan regoliti toplayacak" dedi. "NASA, örnekten oksijen çıkarmayı deneyecek. Bu, Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığına giden önemli bir adımdır."

Gezgin henüz bir isme sahip değil, ancak Avustralya Uzay Ajansı bu konuda çalışıyor. Ajans, bu öncü robotun üzerine bir isim takmak için bir yarışma başlattı ve katılabilirsiniz - eğer Avustralyalı bir rezidanssanız.

Başvurunuzu 20 Ekim'e kadar gönderebilirsiniz. Avustralya Uzay Ajansı, kamunun sunumları arasından dört favoriyi seçecek, ardından kısa listeyi kamuya açık bir oylamaya sunacak. Kazanan Aralık ayının başında açıklanacaktır.

İsimlendirme yarışması hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz, kurallar ve önemli son tarihler dahil, buradan öğrenebilirsiniz.

NASA, Artemis programı aracılığıyla 2020'lerin sonuna kadar Ay çevresinde kalıcı, sürdürülebilir bir insan varlığı kurmayı amaçlıyor. NASA yetkililerine göre, bunu yaparken öğrenilen beceriler ve bilgi, insanlığın bir sonraki büyük adımını, mürettebatlı bir Mars görevini mümkün kılacak.

NASA şu ana kadar bir Artemis görevi başlattı - Artemis 1, geçen yılın sonlarında mürettebatsız bir Orion uzay aracını Ay yörüngesine ve geri gönderdi. Ajans, 2024 yılı sonlarında kalkması planlanan Artemis 2 ile dört astronotu Ay'ın etrafında göndermeye hazırlanıyor.

Bunu takip eden sonraki görev, Artemis 3, planlara göre 2025 veya 2026 yılında Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak.

NASA, Avustralya gezgini gibi yaklaşan bir görevdeki yerli ve uluslararası işbirliklerini başarmak için çeşitli ticari ve uluslararası ortaklıklardan yararlanıyor. Ayrıca, Avrupa Uzay Ajansı, Orion'un hizmet modülünü sağlarken, SpaceX'in yeni nesil Starship aracı programın ilk mürettebatlı Ay iniş aracı olacak.