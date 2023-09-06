Haber: Mert Osman Erman

İlk başta kaçmış keçileri düşündü. Ardından belki de rahatsız edici bir sincap olabilirdi.

Beklediği son şey, bir gün işe geldiğinde "yaramaz" bir koala bulmak oldu, sergilediği bitkilerle çevrili, kendini hareket ettiremeyecek kadar şişmiş bir şekilde.

"Tıka basa doymuş gibi görünüyordu. Kendisi oldukça memnun görünüyordu," dedi Herington BBC'ye.

Şimdi ekip, marsupial olarak adlandırılan Claude'u engellemek için tohum masalarının etrafına koala geçirmez bir çit inşa ediyor. Claude'un binlerce bitkiyi afiyetle yemesi fidanlığa 6.000 Avustralya Doları (3.000 sterlin; 3.800 ABD Doları) mal oldu.

İronik bir şekilde, Claude tarafından yutulan bitkiler, bölgedeki koala habitatlarını artırmak için yetiştiriliyordu - bu tür tehlike altında.

New South Wales'in kuzeyindeki Lismore yakınlarındaki Eastern Forest Nursery'deki ekip, bitkilerin birkaç ay önce yenildiğini ilk fark etti.

"Bir işaret yoktu, ne tür izler veya başka bir şey yoktu - ne olabileceğini gösteren," diye açıklıyor Herington.

"Bir gizemdi."

Bir sincap tuzak kurdular - fayda sağlamadı - ve hatta ipucu için hayvan dışkılarını incelediler. Ama suçlu biraz fazla aç gözlü olduğunda yakalandı.

"Bir sabah işe geldik ve işte oradaydı, orada bir direğin üzerinde oturuyordu."

"Ve o sabah eksik bitkiler vardı... Sanırım o gün gerçekten büyük bir yemek yemiş olmalı ve ağacına geri dönmek için çok yorgundu."

Claude'un yaprak hırsızı olarak açığa çıkmasının ardından, Herington onu nazikçe bir havluyla sardı ve onu fidanlıktan yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bazı ağaçlara taşıdı.

"Ama birkaç gün sonra geri geldi ve geceleri ziyaretlerine devam etti," diyor.

Ancak Herington kızgın değil, oldukça eğleniyor. Koalalar, çeviklikleri veya yaratıcılıkları ile pek tanınmazlar.

"Sadece bir koala olduğuna inanamıyordum," diyor. "Şaşırmıştım ama biraz da etkilenmiştim."

Ancak bu durumun içinde endişe de var.

Herington, "Burada 20 yıldır bulunuyorum ve bu daha önce gerçekleşmedi," diyor. "Yiyecek sıkıntısı mı var?"

2022'de, koalaların sayısında dramatik bir düşüşün ardından, Avustralya'nın doğu sahilinin çoğunda tehlikede olarak listelendi.

Bir zamanlar çok sayıda bulunan marsupial, arazi temizliği, yangınlar, kuraklık, hastalık ve diğer tehditler tarafından tahrip edildi.

2021'de bir NSW soruşturması, eğer acil önlem alınmazsa koalaların 2050'ye kadar orada tükenmiş olacağını buldu. Bazı koruma grupları, vahşi yaşamda sadece 50.000 kadar hayvanın kaldığını söylüyor.