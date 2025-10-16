ANKARA (AA) - Normalde tropikal ormanlar, saldıklarından daha fazla karbondioksit emdikleri için 'karbon yutağı' olarak kabul ediliyor. Ancak uluslararası bir araştırmada, Queensland eyaletindeki bu ormanlardan yaklaşık 50 yıldır toplanan veriler, bu dengenin artık tehdit altında olduğunu gösterdi.

Çalışmada, Queensland'deki 20 farklı orman alanında bulunan yaklaşık 11 bin ağaç incelendi.

Buna göre, son yıllarda artan aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve kasırgaların şiddetlenmesi nedeniyle ölen ağaçların sayısı yeni filizlenen ağaçları geçti.

Bu durum, ölü ağaçların gövde ve dallarının yaklaşık 25 yıl önce karbon emici olmaktan çıkıp, karbon salıcısına dönüştüğünü ortaya koydu.

Böylece Avustralya'nın tropikal yağmur ormanları, dünyanın ilk karbon yutağı olmaktan çıkan ormanları haline geldi.

Çalışmanın başyazarı Western Sydney Üniversitesinden Dr. Hannah Carle, yaptığı açıklamada, sonuçların, küresel emisyon azaltma hedefleri açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Carle, 'Ormanlar, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksitin bir kısmını emerek iklim değişikliğinin en kötü etkilerini hafifletir ancak bu kapasite artık tehdit altında.' ifadesini kullandı.

Avustralya, kişi başına düşen karbon salımı açısından dünyanın en büyük kirleticilerinden biri olarak biliniyor. Canberra yönetimi, 2005 seviyelerine göre emisyonlarını gelecek 10 yılda en az yüzde 62 azaltmayı taahhüt ettiğini açıklamıştı.

Araştırmanın sonuçları 'Nature' dergisinde yayımlandı.

Muhabir: Dilara Karataş