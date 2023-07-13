ANKARA AA- Savaşan, AYBİR'in faaliyetleri ve hedeflerine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2011'de kurulan AYBİR'in uluslararası statüde olduğunu belirten Savaşan, bu sayede başka ülkelerden üye kabul edebildiklerini, başka ülkelerde şube açabildiklerini ve yönetim kurulu üyeliğine yabancıları da alabildiklerini kaydetti.

Savaşan, AYBİR'in temel hedefinin İslam ülkelerinde veya Müslüman topluluklarda bulunan akademisyen ve yazarların oluşturduğu entelektüel birikimin bir araya getirilmesi olduğunu vurguladı.

Öncelikle bir iletişim ağı kurulmasını amaçladıklarını aktaran Savaşan, bilimsel ve entelektüel bilgiyi üretenler arasındaki bağın güçlü olması gerektiğini dile getirdi.

Savaşan, modern dünyada hedef odaklı çalışarak birikimlerin bir araya getirilip kıymetlendirildiğine işaret ederek, "Ana hedefimiz AYBİR ve İslam ülkeleri olarak bu birikimi harekete geçirmek. Bu kapsamda bir taraftan network (iletişim ağı) oluşumuna hizmet eden faaliyetler yaparken bir taraftan Türkiye olarak hem bölgede hem dünyada yükselen iddiamızın da altını beslemeyi önemsiyoruz. Türkiye'nin yalnızca teknik alanda değil, sosyal alanlarda da iddiasının doldurulması ve giderek çok daha güçlü hale gelmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Hedefleri kapsamında değişik konularda yüz yüze veya çevrim içi toplantılar düzenlediklerini dile getiren Savaşan, bunu farklı dillerden ve ülkelerden katılımcılarla yapmaya özen gösterdiklerine dikkati çekti.

Savaşan, güncel konuları akademik ve entelektüel perspektiften ele almayı ve bunu farklı dillerle yapmayı tercih ettiklerini, sadece Türkiye'ye dönük değil, dünyanın her tarafındaki yazarlara ve akademisyenlere hitap etmeyi önemsediklerinin altını çizdi.

Program ve etkinlik bazlı uluslararası işbirliklerinin olduğunu anlatan Savaşan, uluslararası birtakım kuruluşlarda İslam dünyasının sesi ve temsilcisi olmayı önemsediklerini belirtti.

Savaşan, farklı kuruluşlarla irtibat sağlansa da henüz somut bir işbirliği olmadığını ancak etkinlik bazlı işbirlikleri yapıldığını ve bunun geliştirilerek kurumsallaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Türkiye'deki akademisyenleri ve yazarları, misyonlarını tamamlamak için AYBİR'e destek olmaya davet eden Savaşan, profesyonel bağlantılar kurulması ve onun üzerinden seslerinin yükselmesinin hem Türkiye hem İslam dünyası ve insanlık için önemli olduğunu sözlerine ekledi.