Migros, 16 yıldır yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Migros Aile Kulübü’nü, yeni halkalar ekleyerek Anadolu’ya yaymaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros’un 36. Aile Kulübü, Aydın Kipa AVM içindeki 5M Migros mağazasında açıldı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Efeler Halk Eğitim Müdürü Aytekin Sezgin ve Migros Güney Ege Bölge Satış Müdürü Özcan Öztürk katılım sağladı.

Özel olarak hazırlanmış donanımlı sınıflarda halk eğitim merkezleri ile iş birliği yaparak hem yetişkinler için hem de çocuklara özel ücretsiz eğitimlerin verildiği Migros Aile Kulübü’nde sertifikalı kurslar ve tek günlük eğitimlerle bugüne kadar 530 bin kişiye ulaşıldı.

Aşçılıktan el sanatlarına, yabancı dil kurslarından tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine kadar 190 farklı alanda eğitim imkanı sunan kulüp, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki sertifika programları ile katılımcıların ekonomik hayatta yer almalarını ve iş gücüne katılmalarını destekliyor.

Üyelik, kurslar ve etkinliklere katılımın ücretsiz olarak gerçekleştirildiği Migros Aile Kulübü'ne üye olan kursiyerler, ürettikleri ürünleri satışa sunarak gelir elde etme fırsatı da buluyor.

Mesleki eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alan 105 bin kadın kursiyerin 19 bini aldığı eğitimler sonrasında gelir elde etmeye başladı.

Aydın Migros Aile Kulübü de bölge halkının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile temmuz ayı içerisinde başlayacak olan aşçılık, el sanatları ve takı kurslarının yanında kişisel gelişim, sağlıklı yaşam seminerleri ve çocuklara yönelik birçok atölye için Aydın Migros Aile Kulübü’nü ziyaret edebilir, bilgi için @migros_ailekulubu Instagram hesabı takip edilebiliyor.

AA