Aydın
Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçak, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
AA
Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan uçak, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
AA
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