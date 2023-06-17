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Kuyulu Mahallesi'nde de ağaçlar devrildi.

Denizli Bulvarı'nda ağaç devrilmesi nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yollarda oluşan su birikintileri, trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu.

Kentte öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle Oveymir, Yedi Eylül ile Fatih mahallelerindeki bazı sokaklarda rögarlar taştı.

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