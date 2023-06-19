Ankara
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebini kabul etmedi.
Sıcak gelişme haberidir
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebini kabul etmedi.
Sıcak gelişme haberidir
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