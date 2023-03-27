Ayper KAYA

“BOBO’NUN YOLCULUĞU” İLK GÖSTERİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yeni çocuk oyunu “Bono’nun Yolculuğu” hafta başında prömiyer yaparak küçük izleyiciler ile buluştu.

Şehir Tiyatroları, Eskişehirli minik izleyicilerini yeni çocuk oyunları ile buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatrolarında Dramaturg olarak görev yapan Şafak Özen’in yazıp yönettiği “Bono’nun Yolculuğu” adlı çocuk oyunu, Eskişehir’in farklı semtlerindeki okullarından gelen çocukların doldurduğu Tepebaşı Sahnesinde alkışlar eşliğinde beğeni ile izlendi. Oyunda Gamze Kılıkcı, Ceyda Onbul, Ahmet Barut, Sinan Aktezcan ve Nigar Berktin rol alıyorlar. Doğa ve çevre dostu bir konuyu ele alan oyun, küçük bir çocuğun oyuncak ayısı Bono’nun kaybolmasının ardından çıktığı eğlenceli ve macera dolu bir yolculuğu anlatıyor. Farklı kullanımlara sahip kuklalar ve sevimli oyuncaklar eşliğinde sahnelenen oyunun sahne ve kukla tasarımını yaratıcı kukla tasarımları ile adından sıkça söz ettiren Ayten Öğütcü gerçekleştirdi. Oyunun ışık tasarımını Ali Rıza Tekin müziklerini ise Şehir Tiyatroları sanatçısı Devrim Özder Akın üstlendi. İlk gösterimini çocuklar için özel bir günde, 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Gününde gerçekleştiren ve çocukların büyük beğenisini toplayan “Bono’nun Yolculuğu” sezon boyunca Şehir Tiyatrolarında sahnelenmeye devam edecek.

PTT'DEN “ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU” KONULU ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI

PTT AŞ tarafından “Âşık Veysel ŞATIROĞLU” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı 21 Mart 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.

PTT AŞ, 21 Mart 2023 tarihinde “Âşık Veysel ŞATIROĞLU” konulu 2x10 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 TL bedelli ilk gün zarfı ile içerisinde 2x10 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, 10 TL bedelli seri numaralı blok pul (87 x 52 mm boyutunda) ile 30 TL bedelli ilk gün zarfı bulunan portföy 150 TL bedelle PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sivas PTT Müdürlüğü/SİVAS adresinde “Âşık Veysel ŞATIROĞLU 21.03.2023 SİVAS” ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Türk - İslam sanatının bin yılı aşkın Çini tarihi

İznik Çini Vakfı özel koleksiyonunda yer alan, Türk - İslam sanat tarihinin bin yılı aşkın kültür tarihini desenlerinde taşıyan İznik Çinileri “Geçmişten Günümüze İznik Çinileri Ateşten Doğan Çiçekler” sergisinde 23 Mart - 16 Nisan tarihlerinde Axis İstanbul AVM’de ilk kez sanatseverler ile buluşacak. Geleneksel Türk - İslam eserlerinin en tanınmış örneklerini barındıracak sergide, dünyaca tanınmış sanatçıların modern yorumları da yer alacak.

Sanat tarihimizdeki kökleri Uygur Türklerine kadar inen Çiniciliğin zirvesi kabul edilen İznik çinilerinin en değerli örneklerinin yer alacağı “Geçmişten Günümüze İznik Çinileri Ateşten Doğan Çiçekler” sergisi 23 Mart - 16 Nisan tarihlerinde Axis İstanbul Sergi Salonu’nda ziyaretçilerle ücretsiz olarak buluşacak. Sergide Mescidi Aksa ve Mescidi Nebevi duvarlarını süsleyen Rumi, Hata-i, Hata-i Penç desenli çini karo ve panolardan Selçuklu Karatay Medresesi ve Selçuklu Bayburt Kalesi çini karo ve panolarına Kadar zengin bir koleksiyon görülebilecek. Sergi envanterinde ayrıca 16’ıncı yüzyılın ilk yarısında toprağa nakşedilen Hata-i, Baba Nakkaş, Floral, Bahardalı, Bulutlu motif ve desenleri ile bezenmiş çini, vazo, kandil, sürahi, tabak, kase ve şekerlikler; sülüs yazı karakteri ile yazılmış, vav, elif, besmele, dua ve Esma-ül Hüsna panoları yer alıyor.

Zaha Hadid, Ömer Uluç ve Canan Tolon’dan modern yorumlar

İznik çinilerinin modern yorumlarının yer alacağı serginin özel bölümünde ise eserleri İznik Çini Vakfı özel koleksiyonunda yer alan Zaha Hadid, Canan Tolon, Ömer Uluç, Murat Morova, Osman Dinç ve Bülent Erkmen gibi dünyanın önde gelen mimar, ressam ve sanatçıları tarafından tasarlanan özel İznik çini karoları ve panoları Axis İstanbul AVM’de ziyarete açık olacak.

Sanatçılar Öğrencilere Eğitim Desteği İçin ‘Dayanışma Sahnesi’nde Buluşuyor

1 Bilet 1 Öğrenciye Destek Sağlayacak!

DasDas, Zorlu PSM ve İhtiyaç Haritası, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından dayanışma ve birliktelik duygusunu ‘Dayanışma Sahnesi’ne taşıyor. 30 Mart akşamı alanında başarılı birçok sanatçının sahnede olacağı ‘Dayanışma Sahnesi’ YouTube ve diğer online platformlardan canlı olarak izlenebilecek. Her koltuğun bir öğrencinin eğitim desteğine dönüşeceği etkinlikte, alınan destek biletleri ve online yayınlar üzerinden yapılacak katkılarla depremden etkilenen 2200 öğrenciye kaynak oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, Robotel Derneği iş birliğiyle depremden bedensel olarak zarar gören en az yüz çocuğa da destek olunacak. DasDas, Zorlu PSM ve İhtiyaç Haritası yaşanan deprem felaketinin ardından dayanışma ve birliktelik duygusunu sahneye taşımak amacıyla güçlerini birleştiriyor. DasDas ve Zorlu PSM ortaklığıyla oluşturulan ‘Dayanışma Sahnesi’, İhtiyaç Haritası aracılığıyla birbirinden değerli, alanında başarılı birçok müzisyen ve oyuncunun katkısı ile yardımların ihtiyaç sahiplerine direkt olarak ulaşabilmesine olanak sağlayacak. Destek almak isteyen öğrenciler www.ihtiyacharitasi.org/dayanismasahnesibasvuru sayfasından formu doldurup istenen belgeleri yükleyerek başvuruda bulunabilecek. Dayanışma Sahnesi YouTube Ortak Yayını ile Her Yerde! 30 Mart Perşembe akşamı Zorlu PSM sahnesinde gerçekleştirilecek ‘Dayanışma Sahnesi’, birlikteliğin gücünü çoğaltmak için etkinlikle eş zamanlı YouTube, Twitch ve TikTok üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. YouTube üzerinden de dayanışma sahnesine destekte bulunabilecek. YouTube üzerinden dayanışma sahnesine yapılacak tüm destekler Turkish Philantrophy Funds aracılığıyla yine deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. İlk andan itibaren sanatçılar tarafından büyük destek gören ‘Dayanışma Sahnesi’, birçok önemli ismi aynı sahnede bir araya getirecek. Gecede, Antakya Medeniyetler Korosu, Adamlar, Athena, Aylin Aslım, Bedük, BEGE, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Evdeki Saat, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Koray Candemir, Korhan Futacı, Mengene, Mert Demir, mor ve ötesi, Nova Norda, Özge Fışkın, Pentagram, Sertab Erener, Şevval Sam, Zuhal Olcay dayanışma için şarkılarını seslendirecek.

"Pistin Artı Biri" Etkinliği Körfez'deydi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için Körfez Yarış Pisti’nde özel çocuklar ile bir araya geldi.

"Pistin Artı Biri" adı verilen etkinlik, tanışma sonrasında, TOSFED Kadınlar Komisyonu'nun trafik ve yol güvenliği eğitimiyle başladı. Daha sonra pedagog eşliğinde etkinlik atölyesinde resim çizerek güne devam eden çocuklar, TOSFED Yıldızını Arıyor yarışmacılarından Aziz Eren Elmas ile Apex Racing yarış simülatörüyle Körfez Yarış Pisti'ni deneyimledi.

Son olarak 2022 TOSFED Yıldızını Arıyor Birincisi Fatih Göçer'in kullandığı Fiat Egea yarış otomobilinin sağ koltuğunda unutulmaz bir pist deneyimi yaşayan çocukların mutluluk ve heyecanları görülmeye değerdi.

TARİHTEN SIRA DIŞI KESİTLER

“TÜRKİYE’Yİ SARSAN DAVALAR” YENİ SEZONUYLA GAİN’DE

İşkenceden ruh çağırma seanslarına uzanan ilginç bir suikast iddiası, sonu mahkemede biten otomobil yarışları, erkek gibi giyinmekten hoşlanan Melek Hanım’ın kalp kırma hikâyeleri, hakemi döven kalecinin heykeltıraş görüşüne başvurulan davası, siyaseti karıştıran iftiralar… “Türkiye’yi Sarsan Davalar”, her biri şaşırtıcı olduğu kadar topluma ve dönemine ışık da tutan 15 gerçek hikâyeyle GAİN’de.

Siyaset sahnesinde, yeşil sahada veya bir yarış pistinde; kısaca hayatın her alanında yaşanan gerçek hikâyeler, resmi tarih anlatısının ötesine geçerek Türkiye’yi farklı boyutlarıyla anlama imkânı sunuyor. Üçüncü sezonuyla dönen “Türkiye’yi Sarsan Davalar” tarih sahnesine farklı açılardan ışık tutuyor. Toplumu derinden etkilemiş, şaşırtıcı hikâyeleri ve sıra dışı karakterleriyle çok konuşulmuş davalar, özgün bir belgesel anlayışıyla kısa formatta seyirciyle buluşuyor.

1939’da bir heykeltıraşın ve meteoroloji uzmanlarının görüş bildirdiği “hakemi döven kaleci” davası, Türkiye’nin ilk otomobil yarışında erkek rakiplerini geride bıraksa da başarısı “şartname” engeline takılınca mahkemelik olan Samiye Hanım’ın hikâyesi, erkek kıyafetleri giyen Melek Hanım’ın genç kadınları kandırıp nişanlanınca mahkemelik olması gibi pek çok sıra dışı olayın detaylarıyla anlatıldığı “Türkiye’yi Sarsan Davalar”, 15 bölümlük üçüncü sezonuyla ekranlara geliyor. “Türkiye’yi Sarsan Davalar” her salı yeni bölümüyle GAİN’de.







