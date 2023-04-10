Ayper KAYA

20 YIL SONRA ZUHAL OLCAY VE HALUK BİLGİNER AYNI SAHNEDE!

Beklenen tarih geldi Ekim’de sahnedeler

En son 2003 senesinde Dolu Düşün Boş Konuş oyunu ile aynı sahneyi paylaşan Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'in 20 yıl sonra tekrar aynı sahneyi paylaşacak olmaları, büyük heyecan uyandırmıştı.

Eugene Ionesco'nun yazdığı, Muharrem Özcan'ın yöneteceği Kel Şarkıcı oyunu için, Zuhal Olcay & Haluk Bilginer hayranları ve tiyatro izleyicisi için nihayet beklenen tarih paylaşıldı. Kel Şarkıcı, yeni sezonda Oyun Atölyesi'nde seyirci ile buluşacak.

Büyük Kahramanmaraş depremi nedeniyle çok beklenen oyun yeni sezonda perdelerini açacak. Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, Ağustos ayında provalara başlayacak, Ekim ayında da sahnede olacaklar.

“En Güzel Misafir” Gülben Ergen

Uzun süredir yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarını sürdüren ve sessizliğini koruyan Gülben Ergen arka arkaya çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran single albümlerine bir yenisini daha ekledi.

Sözü Şebnem Sungur, müziği Gökhan Tepe düzenlemesi Taşkın Sabah imzalı yeni şarkısı “En Güzel Misafir ile bugün tüm dijital platformlarda müzik severlerle buluşan Gülben Ergen, Nihat Odabaşı’nın objektifine poz verdi.

Gülben Ergen “En Güzel Misafir” çıktığı an itibariyle dijital platformların listelerine ilk sıradan girerek büyük bir başarıya imza atarken şarkının sözleri sosyal platformlarda biranda paylaşılmaya başladı.

SANATTA ENGEL YOK VAKFI’INDAN DEPREM VE UMUT BAĞIŞ SERGİSİ

Sanatta Engel Yok Vakfı, yaşadığımız deprem felaketi sonucu yaralarımızı sarmak ve engelli yaşamlara dokunmak amacıyla Vividenta Diş Kliniği işbirliğiyle “Deprem ve Umut ” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Nisan ayının sonuna kadar birbirinden değerli sanatçıların eserleri klinikte sergilenecek ve elde edilen gelirle deprem bölgelerine akülü tekerlekli sandalye alınacak. Deprem Bölgesine Akülü Tekerlekli Sandalye Bağışlanacak

53 sanatçının 70 özgün eserinin bağışlandığı sergi deprem bölgesine umut olacak. Serginin açılışında konuşmasını yapan Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak: ‘’Engelli bireylerin sorunlarını çözmede zorlandığımız günümüzde, yaşadığımız deprem felaketinden engelle çıkan insanlarımızın daha da fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu görmekteyiz. Yaşamlarını bir nebze kolaylaştırmak için yola çıktığımız bağış amaçlı etkinliğimize herkesi sergiye davet ediyoruz. Elde edilen gelirle ihtiyacı olan engelli depremzedelerin akülü tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. ’’dedi. Vividenta Diş Kliniği sahibi Bünyamin Dal: ‘’Yaşam döngüsünün deprem felaketiyle insanımızı savurduğu bugün insanımıza, bilhassa depremzede engelli insanımıza destek olma günüdür. Sponsorlarımıza teşekkür ederken; Sanatta Engel Yok Vakfı bireyleri ve vakfa bağış yapılan özel sanatçıların eserlerinin nakde dönüşmesi amacıyla düzenlenen sergimizle farkındalık yaratacağımıza inanıyorum.’’ dedi. Serginin açılışına Sanatta Engel Yok Vakfı Başkan Yardımcısı Sevgi Ataman, Mengerler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülseren Zanbak,Sanatta Engel Yok Vakfı Sanat Danışmanı Harika Ören, Melek Dal, Beliz Güvemli, Mete Bal, Derya Sukhoruchko ve Zuhal Vatandost katılarak sergiye destek oldular.Sergi nisan ayının sonuna kadar Vividenta Diş Kliniği’nde ziyaret edilebilecek.

Aydilge'den Bambaşka bir Keskin Bıçak Yorumu...

Türkiye'nin başarılı kadın söz yazarı, besteci ve yorumcularından Aydilge, kendi eserlerini söyleme geleneğini Sezen Aksu'nun kült eseri Keskin Bıçak ile bozuyor. Rock, elektronik ve doğu motiflerinin özenle harmanlandığı bu yeni versiyon, Aydilge'nin etkileyici yorumuyla kalbe dokunuyor. Çocukluğundan beri hayran olduğu ve örnek aldığı Sezen Aksu'nun en sevilen eserlerinden birini coverladığı için büyük sorumluluk hissettiğini dile getiren Aydilge, ''Keskin Bıçak bana Sezen Aksu'nun emaneti ve keşke ben yazsaydım dediğim, çok değerli bir eser'' diyor. Sezen Aksu'nun hiçbir ücret almadan emanet ettiği şarkısını, yeni nesli de içine alacak şekilde geniş bir kitleye tekrar duyuracak olan Aydilge, aranjör olarak ise Alen Konakoğlu çalıştı. Video klipte Sürpriz İsim...

Keskin Bıçak için çekilen klipte, Aydilge'nin etkileyici performansının yanında yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden balerin Hazal Dingiloğlu da yer aldı. Klibin yönetmenliğini ve kurgusunu ise Aydilge'nin keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç yaptı. Türkiye'nin sayılı keman sanatçılarından biri olarak tanınan Utku Barış Adaç'ın yönetmen olarak ortaya çıkardığı performanstan hem çok şaşkın, hem de çok memnun olduğunu dile getiren Aydilge, ''klibi iyi ki ona emanet etmişim'' dedi.

ANADOLU YAKASINI ALKIŞA BOĞDU OYUN SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI!

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, İstanbul’da ilk defa Bostancı Gösteri Merkezi’nde İstanbul Anadolu Yakası seyircisiyle buluştu. Oyunun şehir içi ilk turnesinde Zerrin Sümer, Merve Dizdar, Yonca Evcimik ve Serdar Kuzuloğlu gibi ünlü isimler de misafirler arasında yerini aldı. Bostancı Gösteri Merkezi’ni hıncahınç dolduran seyirciler oyun sonunda tüm ekibi dakikalarca alkışladı.

Aydınlıkevler; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplamaya devam ediyor. 70’li yılların samimiyetini sahneye aktaran oyun seyircilere her duyguyu tattırmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun ‘her zamana ait’ bir hikaye sunuyor.

‘Aydınlıkevler’ camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu ‘Amerikalılar’ ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapıyor!

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa

Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN YÜKLEDİĞİ 5000 OYUNCAK DEPREMZEDE ÇOCUKLARA DAĞITILDI.

Serkan Çayoğlu, Nurettin Sönmez ve Devran İskender gibi ünlü isimlerin yüklediği oyuncak tırı depremde ağır yara alan Hatay ve köylerine dağıtıldı. Bundan sonra düzenli olarak depremin vurduğu diğer bölgelere de oyuncak yardımı sürecek. 0-7 yaş arasındaki çocukların kullanımı için hazırlanan ve 15 köye ulaştırılan 5 bin adet oyuncak miniklerin yaralarını sarmaya katkı sağlayacak.

Depremzede çocuklara olan desteğini sürdüren Türkiye’nin yerli oyuncak markası ‘Let’s Be Child’ın, oyuncak yüklü TIR’ı deprem bölgesine ulaştı. Yaşları 0-7 arasında değişen çocuklar için hazırlanan 5 bin adet oyuncak, Enfal Oyuncak CEO’su Furkan Karaduman tarafından Hatay’da 15 köy dolaşılarak bizzat dağıtıldı.

Depremzede çocukların yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Enfal Oyuncak CEO’su Furkan Karaduman, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaduman açıklamasında “Bu afetin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın psikolojilerini ve hayal dünyalarını olumsuz etkiledi. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın bu yaralarının sarılmasında bizim rolümüz olsun istiyoruz. Bu nedenle çocuklara yönelik bu tip destek ve faaliyetlerin içinde olmaya gayret gösteriyoruz.

Daha önce de bölgeye oyuncak gönderdik. Sonrasında Ticaret Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen seferberliğe dahil olarak online oyuncak bağışı oyuncak bağış kampanyasını düzenledik. Bu kampanyayı hiçbir kar gütmeden maliyetine gerçekleştirdik. Web sitemiz üzerinden oyuncak alanların bağışlarını resmi kurumlar aracılığıyla çocuklara ulaştırdık. Şimdi de yaklaşık 5 bin adet oyuncağı da depremde ağır yara alan illerimizden Hatay’a götürdük. Bu oyuncaklar; 0-7 yaş arası çocuklar için eğitici, öğretici ve deprem psikolojisini atlatmayı kolaylaştıracak ürünlerden oluşuyor. Bundan böyle oyuncak yardımlarımızı bir plan dahilinde depremin vurduğu diğer bölgelere de ulaştıracağız.

Uzmanlar, depremzede çocukların yaşadıkları travmayı oyuncaklar yardımıyla daha kolay atlatabileceklerini söylüyorlar. Bu desteklerle depremzede çocukların yaralarını bir nebze de olsa sarmayı hedefliyoruz. Bir çocuğun yüzünü güldürebilirsek bu bizim için en büyük mutluluk olur” diye konuştu.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU’NDAN BEYLİKDÜZÜ’NE ZİYARET

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesinin hayatını kaybettiği, birçok üyesinin de enkaz altından kurtarıldığı Antakya Medeniyetler Korosu üyelerini ağırladı. Hatay’la kurulan güçlü bağların hiç kopmayacağını dile getiren Başkan Çalık, “Hatay çok önemli bir kent ve o kentin tekrar ayağa kalkması lazım. Umarım biran önce Hatay’ı sahip olduğu kültürüyle, varlığıyla ve bütün değerleriyle yeniden inşa ederiz” şeklinde konuştu.

ŞEHİR TİYATROLARININ İKİ FARKLI OYUNU İSTANBUL’DA SAHNELENECEK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eskişehir’de beğeni ile izlenen Macbeth ve D-21 (Deniz’e Mektup) adlı oyunlarını İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde İstanbullu tiyatro severler için sahneleyecek. Eskişehir Şehir Tiyatroları 11-15 Nisan Tarihleri arasında Eskişehir’de sezon boyunca sahnelenmeye devam eden Macbeth ve D-21 (Deniz’e mektup) adlı oyunlarını, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahnede İstanbul seyircisi ile buluşturuyor. Tiyatro severler 11-12 Nisan Tarihlerinde Barış Erdenk’in yönettiği, Shakespeare’in ölümsüz eseri “Macbeth” ile 13, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Emre Basalak’ın yazıp yönettiği D-21 (Deniz’e Mektup) adlı oyunları İstanbul’da izleme fırsatı bulabilecekler. Eskişehir Şehir Tiyatrolarının sahnelediği oyunların büyükşehirlerde ve özellikle İstanbul’da sahnelenmesi yönünde seyircilerin yoğun talebi ile gerçekleştirilen turne, 11-15 Nisan haftasında tiyatro severlere dolu dolu bir program sunacak.