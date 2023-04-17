Ayper KAYA

PRESTİJ MESELESİ YENİDEN VİZYONDA!

Mahsun Kırmızıgül’ün geçtiğimiz şubat ayında sinemaseverlerle buluşturduğu; ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle vizyondan kaldırdığı dev bütçeli son filmi Prestij Meselesi, 2 Haziran’da yeniden gösterime girecek.

Yılın en çok konuşulan ve büyük ses getiren filmi Prestij Meselesi, vizyon tarihinden birkaç gün sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle yapım şirketinin kararıyla gösterimden kaldırılmıştı.

Pek çok sinemaseverin izleyemediği ve merakla beklediği filmin vizyon tarihi 2 Haziran oldu ve yeni fragmanı paylaşıldı.

Komedi ile dramı harmanlayan filmde usta isimler başarılı oyunculuklarıyla övgü alırken Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin Acır gibi ilk sinema filmine imza atan genç oyuncular da yetenekleri ile dikkat çekti.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan ve izleyenlerden tam not alan filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül; yapımcılığını ise Murat Tokat üstleniyor.

DÜNYACA ÜNLÜ ‘AFRO AFRICA CIRCUS’ İLK KEZ İSTANBUL’DA!

Okulların bahar tatili, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir arada yaşanacağı 20 - 23 Nisan döneminde, Ataşehir -Metropol İstanbul dünyaca ünlü gösteri grubu “Afro Africa Circus” şovuna ev sahipliği yapacak.

Renkli kostümleri, hayranlık uyandıran akrobatik dans şovları ile sahnelendiği ülkelerde ayakta alkışlanan “Afro Africa Circus”, 20 – 23 Nisan tarihlerinde Metropol İstanbul’da sahne alacak.

Müzik ve dansın birlikteliğinden ortaya çıkan enerjiyi, kusursuz bir şekilde sahneye taşıyan grup, gösteri esnasında izleyenleri de içine alıyor. Her yaş grubuna hitap eden gösteriyi; AVM ziyaretçileri ücretsiz olarak izleyebilecek.

Patenli gençlerden oluşan ekiplerin bayrak dağıtımı ile bayram coşkusunun doruğa çıkacağı Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi’nde, gösteri ve etkinlikler 4 gün boyunca devam edecek.

20-23 Nisan tarihleri arasında sahnelenecek “Afro Africa Circus”, 14.00/16.00/18.00 saatlerinde, her gün 3 ayrı seans ile ücretsiz olarak seyircisiyle buluşacak.

“ROMA’DA BİR CİNAYET”NİSAN AYI GÖSTERİMLERİ İLE SAHNELERDE!

Çiçek Dilligil, Kubilay Penbeklioğlu, Melek Şahin, Dilara Mücaviroğlu ve Burak Uyanık’ı buluşturan “Roma’da Bir Cinayet” oyunu Mart ayında prömiyer yaptıktan sonra Nisan ayında da Türkiye’nin pek çok yerinde sahnelenmeye devam edecek. Elçin Gürler’in yazıp Kubilay Penbeklioğlu’nun yönettiği oyun, Fuego organizasyonu, Mi Entertainment ve Nova Oyun Yapım imzası ile seyirci ile buluşturuluyor. Müziklerini Orhan Enes Kuzu, dekor tasarımını Selin Ölçen, Işık Tasarımını Kaan Eman, afiş tasarımını Galip Aksular üstlenirken; projenin Genel Sanat Yönetmenliği Mutlu İgdi’ye ait.

“Çünkü ne de olsa her yol Roma’ya çıkar, her kaybeden de mutlaka aşkı arar.”

Hem güldüren hem de kadın-erkek ilişkilerine dair seyirciyi düşündüren “Roma’da Bir Cinayet” konusu ile şaşırtıyor. Aşkın şehri Roma’da muhteşem olması gereken bir gün hiç de beklenildiği gibi gitmez. Sonu kestirilemeyen bu muhteşem gün, herkesin sırlarının bir birortaya döküldüğü unutulmaz bir sona şahitlik edecektir. Bu sonda birinin değil hepsinin parmağı vardır. Hepsi bir o kadar kazanan, bir o kadar kaybedendir. Tıpkı hayat gibi! “Roma’da Bir Cinayet” dinmeyen temposuyla seyirciye “acaba” sorusunu ağzı kulaklarında sorduran bir oyun… Oyun seyircileri Roma Konsolosluğunda ilginç bir evliliğe ve bir boşanma avukatının gözünden ilginç bir içsel hesaplaşmaya götürüyor. Gerçekten her evlilik bir cinayet midir ya da hiçbir ilişki de yalan yok mudur? Aşk her şeyden üstün gelebilir mi bu çağda? Nisan ayı boyunca 15 Nisan MOİ SAHNE ile başlayıp İzmit ve Bursa turnelerine çıkan “Roma’da Bir Cinayet” oyunu; 30 Nisan Pazar günü deteaser çekimlerine destek olan Grand Pera Emek Sahnesi’nde Gala özel gösterimi ile seyircilerle buluşacak. “Roma’da Bir Cinayet” gülmeye ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda seyircileri hem kahkahaya hem de tuhaf bir sorgunun içinde bırakmaya devam edecek.

Özdemir Erdoğan’dan Albüm Sürprizi!

Türk müziğinin usta ismi Özdemir Erdoğan, dillerden düşmeyen 11 şarkısını yeniden düzenlediği yeni albümü “Resital” ile 14 Nisan’da sevenlerine merhaba diyor!

Özdemir Erdoğan, yeni albümü ile ilgili basına sunduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 60 Yılın sonunda, içimden, kendi başıma, çalıp söylemek geldi.. Sizlerle paylaşmak istedim…1972 yılında başlayan bestecilik hayatımda çoğu klasik olan eserlerime yaptığım düzenlemelerdeki ufak tefek armonik ve yorum değişiklikleri, müzikal gelişimimdeki doğal sonuçtur. Gelinen son noktadır. Bilinçli olarak yaptığım işten çok hoşnudum. Albümün tüm meslektaşlarıma faydalı olacağı inancını taşıyorum. Elektro gitarı yıllar sonra klasik gitar gibi parmakla çaldığım için zaman zaman kendime işkence yapıyormuşum gibi geldi. Müzik aynı aşk gibi, hiç hata kabul etmiyor, affetmiyor. Hele her teli ayrı ayrı balanslı bir şekilde duymak isterseniz çok çalışmanız gerekiyor.” Yeni albümün çıkış şarkısı ise “Mutlu Son” oldu.

SELAMİ ŞAHİN: SANAT HAYATINI TRIBUTE ALBÜM İLE TAÇLANDIRIYOR!

Yarım asrı aşkın müzik kariyerinde sanat dünyasına kazandırdığı yüzlerce hit eseriyle Türk müziğine büyük hizmet eden değerli sanatçılardan Selami Şahin’in uzun süredir beklenen ‘Selami Şahin Tribute’ projesinin ilk bölümünü tamamladı.

Kendi tarzlarında başarılı ünlü müzisyenlerin dahil olduğu ve birçok seriden oluşacak olan ‘Selami Şahin Tribute’ albümünün ‘Volume 1’ olarak adlandırılan ilk seçkisi Haziran ayının ilk haftasında müzikseverlerle buluşacak.

Albümde yer alan birbirinden iddialı sanatçıların yorumu ve düzenlemeleriyle müzikal bir şölene dönüşen projede, hangi sanatçıların yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.

Şarkı okudu ortalık karıştı...

Ünlü sanatçı Linet, geçen hafta kendi youtube kanalında yayınladığı 'Söz' isimli şarkı yayından kaldırıldı...

Sözü Hakkı Yalçın'a, Bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a ait olan 'Söz' isimli şarkıyı Linet bir yıl önce seslendirdiği ve tüm izinleri alınmasına rağmen kendi kanalı youtube'dan kaldırıldığını açıkladı. Sanat hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını yine kendi kanalında 'Dünyadan Uzak' , 'Sakıncalı', 'Kurşuni Renkler', 'İçimdeki duman' gibi pek çok eseri seslendirdiğini ve hiç bir şarkının besteci ve söz yazarı ile karşı karşıya kalmadığını söyleyen Linet, 'Demek ki: benim yorumum birilerini rahatsız etti' diye konuştu.

Kendi kanalında akustik tarzda şarkılar seslendirmeye devam edeceğini belirten Linet, 'Ben 'Söz' şarkısında mağdur edildim. Dinleyenlerim şarkımın yayından neden kaldırıldığını sorup duruyor. Şarkının yazarı da bestecisi de olsa izinlerimi alıp şarkılarımı seslendirmeye devam edeceğim' dedi.

ÖMÜR GEDİK’TEN “PAZARA KADAR”

Ömür Gedik, 2002 yılında Mustafa Sandal’ın çıkardığı “Pazara Kadar” şarkısını Erhan Bayrak aranjesi ile yeniden yorumladı.

DMC-Tayga Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının sözü ve müziği Yalçın Polat’a aitken, klip yönetmenliğini Polat Sezen üstlendi. Sinema tadında çekilen, dansların öne çıktığı klipte Ömür Gedik, Barış Avcı imzasını taşıyan sahne elbiseleri ile yer aldı.

Pazara Kadar, sözleri ve danslarıyla beraber düğünlerin aranılan hiti olacak, sevgililerin, eşlerin, takımların birbirlerine söyleyecekleri eğlenceli bir şarkı olarak sosyal medyada da ses getirecek.