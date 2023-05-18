Bakü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) uluslararası gözlem heyetlerinde yer alan Azerbaycanlı milletvekilleri, seçimin 2. turunun da şeffaf ve kurallara uygun şekilde gerçekleştirileceği hususunda hemfikir.

TÜRKPA Seçim Gözlem Heyeti Başkanı, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim günü Ankara'daki seçim merkezlerini ziyaret ettiklerini, seçimin tüm kurallara uygun ve şeffaf gerçekleştirildiğini gözlemlediklerini belirtti.

Amiraslanov, "Seçim çok iyi organize edilmişti. Katılımın yüksek olduğunu gözlemledik. Oy verme işleminin başlamasından sandıkların kapanması ve oy sayımı sürecini takip ettik. Türkiye bu seçime çok iyi hazırlanmıştı. Tam demokratik ortamda bir seçim oldu. Çok sayıda seçmenle de görüştük. Hepsi aynı görüşteydi. Emin olarak söyleyebilirim ki seçimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak şeffaf ve demokratik oldu. Seçimin 2. turunun da aynı şekilde olacağından eminim. "ifadelerini kullandı.

TDT Seçim Gözlem Heyeti'nde yer alan milletvekili Cavanşir Feyziyev de seçimi İstanbul'da izlediklerini, tüm süreçleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Feyziyev, "Seçim tüm yasal kurallara uygun hayata geçirildi. Seçimin rahat, güvenli ve huzur içerisinde yapılması için tüm ortamın sağlandığını gözlemledik. Seçmenlerin de sandık güvenliğine inandıklarını gördük. Farklı siyasi parti temsilcilerinin birbirleri ile iyi diyaloğunun şahidi olduk. Bu da Türk vatandaşlarının yüksek düzeyde siyasi olgunluğa sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'yi 'insan hakları ihlalleri, düşünce özgürlüğünün kısıtlanması, otoriter yönetimle' suçlayan Türk karşıtı propaganda bu seçimle iflas etti." görüşünü paylaştı.

"Seçimin 2. turunun da şeffaf ve yüksek katılımla gerçekleştirileceğinden eminim"

TDT Seçim Gözlem Heyeti'nde yer alan milletvekili Şahin İsmayılov da seçim sürecinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını anlattı.

Katılım oranının yüksek olduğunu gözlemlediklerini ifade eden İsmayılov, "Bu da Türk insanının seçime ve demokrasiye inancının göstergesidir. Seçimin 2. turunun da şeffaf ve yüksek katılımla gerçekleştirileceğinden, Türk demokrasisinin demokratik geleneğini sürdüreceğinden eminim." diye konuştu.

AGİT gözlemcisinden AGİT'e tepki

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Seçim Gözlem Misyonunda (EOM) yer alan Azerbaycanlı gazeteci Azer Hasret, bu misyonun raporda seçim sürecinin dışına çıkan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan siyasi içerikli ve itham edici bazı ifadeleri nedeniyle bir daha misyonda yer almayacağını kaydetti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hasret, "Birileri, özellikle de Fransa, Türkiye'deki seçimin şeffaf ve güvenlikli şekilde gerçekleştirilmesini kabullenmek istemiyor. Bu tamamen asılsızdır, seçim süreci şeffaf ve tamamen güvenli koşullarda gerçekleştirilmektedir. Birileri dünyanın gözü önünde yapılan şeffaf seçimleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor. AGİT Seçim Gözlem Misyonunda bir daha yer almayacağım." ifadelerini kullandı.

AA