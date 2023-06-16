İSTANBUL- Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, sınav anı yaklaştıkça heyecan ve kaygı sevileri artan YKS adaylarına önerilerde bulundu.

Adaylar ciddi kaygı atakları yaşayabiliyor

Gençlerin gelecek yıllarının kararını verdiği üniversite sınavına saatler kala, adayların heyecanının arttığını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Bu süre zarfında heyecanlanmak çok normal ve insani. Ancak bazen bu heyecan kaygı düzeyini tetikliyor ve sınava girecek olan adaylar ciddi derecede kaygı atakları yaşayabiliyor.” dedi.

Bu noktada dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yapan Taşkın, “İstek, ihtiyaç ve amaç dengesini gözden geçirelim. Bu sınavın sizin için önemi nedir? Bu sorunun yanıtı sizi amaca götürür. İhtiyacı ve amacı belirledikten sonra istek uyanır ve motivasyonla beraber amaca ilerlenebilir. Kişinin amaca gittiği yolu tespit etmesi kişideki belirsizliği ortadan kaldırır.” önerisinde bulundu.

Azim süreçte, sabır sonuçta önemli

Azim ve sabrın bir diğer önemli adım olduğunu kaydeden Taşkın, “Azim kısmı ders çalışmakta oldukça önemliydi, sabır ise sonuçta oldukça önemli. Sınav günü sabırla tüm soruları okuyun ve dikkatlice yanıtlayın. Sınav esnasında, sınava hazırlanırken gösterdiğiniz azminizi ve çabanızı hatırlayın. Bazı adaylar ‘sınavda öyle bunaldım ki soruları okumak için bile sabredemedim’ diyor. Sabır sizi başarıya götüren anahtar kelime olabilir.” ifadelerini kullandı.

Pes etmeyin, sonuna kadar sınav salonunda kalın

“Zorlanmak sizi korkutmasın, derin bir nefes alıp soruya bir şans daha verin.” diyerek sınav esnasında vazgeçmemenin önemine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Sınavda zorlanan kişilerde kritik nokta ‘bırakayım zaten yapamayacağım’ demeleri oluyor. Bırakmak yerine devam etmek zihne yapabileceğinizi gösterir. Sınavda pes etmeyin, zamanın sonuna kadar sınav salonunda kalın.” dedi.

Kaygısı yüksek olan adayların sonuç odaklı düşünmeye alışmış olduklarını ifade eden Taşkın, “Fakat sonuç kontrol edilemeyen bir şeydir. Ama süreç kontrol edilebilir. Süreç odaklı adaylarda kaygının daha düşük olduğu görülüyor. Sınavda ‘ne olacak, ne yapacağım, nasıl yetiştireceğim?’ soruları sizi kaygılandırır ve sorular sizin sınava odaklanmanızı engeller.”

HABER: METE YILMAZ