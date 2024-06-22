İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Bir inşaat firmasında güvenlik şefi olarak çalışan emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın, 20 Haziran'da 2 güvenlik görevlisiyle araçta oturduğu sırada silahlı bir kişi tarafından cep telefonu alınmış, gaspçının kaçarken açtığı ateşle Altuntaş hayatını kaybetmişti.

Zanlıyı ve onu taksiyle olay yerinden kaçıran şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden polis ekipleri Bağcılar'da düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakalamış, şüphelilerin adreslerindeki aramada ruhsatsız tabanca ele geçirmişti.