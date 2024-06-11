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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 532 uyuşturucu hap, 3 cep telefonu, uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 535 lira ele geçirildi.

Bu kapsamda 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Y.E.P. ile A.P. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Yenimahalle ve Fatih'te çalışma başlattı.

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