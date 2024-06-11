İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Yenimahalle ve Fatih'te çalışma başlattı.
Bu kapsamda 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Y.E.P. ile A.P. gözaltına alındı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 532 uyuşturucu hap, 3 cep telefonu, uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 535 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: AA