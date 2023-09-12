Van

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın kooperatiflerinin satış ofislerini ziyaret ettikten sonra Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde 100 Aile Destek Merkezinin (ADEM) açılış törenine katıldı.

Van'ın 13 ilçesinde 100 ADEM'in açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, kadınlarla ilgili hizmetlerin temel amacının kadınların güçlendirilmesi ve toplum içinde statülerinin iyileştirilmesi olduğunu vurguladı.

Toplumsal hayatta kadınların hak ettikleri refah seviyelerine ulaşmalarını sağlamanın en temel görevlerinden biri olduğunu anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Sosyal kalkınma ve toplumsal adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek, ancak kadınlar hayatın her alanında güçlü olursa mümkündür. Artık kadınlar, karar alma süreçlerinden akademik alanlara, siyasetten spor dünyasına kadar birçok alanda daha belirgin bir rol oynuyor. Kendi yeteneklerini değerlendirmeyi öğrenen kadınlar büyük başarı hikayelerinin de kahramanları oluyorlar."

- "Bu yıl 610 Aile Destek Merkezi için 1,3 milyar lira kaynak tahsis ettik"

Çalışma hayatıyla kadınların sosyal hayata katılımı ve sosyalleşme konularında sundukları hizmetleri çok önemsediklerini dile getiren Göktaş, ADEM'lerin eğitimden sosyal etkinliklere, kültürel faaliyetlerden spora kadar sosyalleşme açısından büyük bir fırsat sunduğunu aktardı.

ADEM'lerde, aile içi iletişim, bebek bakımı gibi sosyal konuları ele alan kurslar verdiklerini anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, kültürel becerilerini geliştirmek isteyen kadınlar için bağlama, gitar, ebru, boyama gibi kurslar da düzenliyoruz. Mesleki alanda kendilerini geliştirmek isteyen kadınlara aşçılık, pastacılık, kuaförlük gibi mesleki beceriler kazandıracak kurslar sunuyoruz. Ülkemiz genelinde bu yıl 610 Aile Destek Merkezi için 1,3 milyar lira kaynak tahsis ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyoruz. Türkiye Yüzyılı ülkemizin her köşesinin kalkındığı, hizmetlere ulaştığı bir yüzyıl olacak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımız için sunduğumuz sosyal yardım ve hizmetlerin kapsamını sürekli genişletmeye devam ediyoruz. Toplumun refahını artırmaya ve vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmaya kararlıyız. Bugün 13 ilçede açacağımız 100 Aile Destek Merkezimizin, Van'a büyük bir değer katacağına inanıyorum."

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da hizmetlerde kadınları çok önemsediklerini bildirerek, "100 ADEM'in açılması Vanlı kadınlara verilen değeri gösteriyor. Kadınların zekasına, yeteneklerine, üretkenliklerine, geleceğe olan inancına biz de inanıyoruz. Üreten büyük bir kadın kitlemiz var. İnşallah onların üretkenlikleriyle ülkemiz diğer ülkelerle rekabet edecek düzeye gelir." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun selamlama konuşmasını yaptığı programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, kurum amirleri ve kadınlar katıldı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'ın dua okumasının ardından 100 Aile Destek Merkezinin açılışı yapıldı.

AA