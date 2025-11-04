TBMM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Bölgesel ve küresel sınamalara rağmen Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne dikkati çeken Kacır, yıl sonunda milli gelirin 1,5 trilyon doları, kişi başına düşen gelirin 17 bin doları aşmasının öngörüldüğünü aktardı.



Bakan Kacır, sanayi üretim endeksinin salgın öncesi döneme göre Almanya'da yüzde 14,7, İtalya'da yüzde 6,9, Fransa'da yüzde 3,3, İspanya'da yüzde 0,5 aşağıda seyrederken, Türkiye'de yüzde 30,6 yükseldiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin imalat sanayi katma değerinde dünyada 14. sırada bulunduğunu vurgulayan Kacır, 9 aylık ihracatın yıllık bazda yüzde 4,1 artarak 200 milyar doları aştığını, yüksek teknolojide yüzde 12,7, orta-yüksek teknolojide yüzde 9,9 ihracat artışı olduğunu bildirdi.

Kacır, ihracatın savunma ve havacılıkta yüzde 39,3, otomotivde yüzde 12,3, gemi sanayisinde yüzde 8,7, demir ve demir dışı metallerde yüzde 6,3, elektrik ve elektronikte yüzde 5,7, mücevherde yüzde 14,3 ve kimyevi maddelerde yüzde 5,3'e yükseldiğini aktardı.

Organize Sanayi Bölgelerinde, 250 bin vatandaşa istihdam sağlayacak 6 bin fabrikanın inşa sürecinin devam ettiğini belirten Kacır, '2002'den bu yana Türkiye'nin AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik. AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı binde 5'ten yüzde 1,46'ya çıktı. 2002'de 29 bin olan tam zaman eş değer AR-GE personeli sayımız 310 bini aştı. Sayılarını 2'den 113'e çıkardığımız teknoparklara bugüne dek 13 milyar 670 milyon lira altyapı desteği sunduk. Teknoparklarda faaliyet gösteren 12 bine yakın girişim 15 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu girişimlerde istihdam edilen personel sayısı 124 bine, yürütülen proje sayısı ise 98 bine ulaştı. 1360 AR-GE ve 343 Tasarım Merkezinde 17 bin patent tescil edildi.' diye konuştu.

'2030'da sanayimizde 200 bin robotun kullanılmasını sağlayacağız'

Bakan Kacır, HIT-30'da sundukları desteklerle elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını Türkiye'ye kazandırdıklarını dile getirdi.

Toplamda 30 milyar dolar destek hedefiyle sürdürdükleri programda bu yıl 4 yeni çağrıya çıktıklarını anımsatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Mevcutta 250 megavat olan veri merkezi kapasitemizi yeni yatırımlarla 2030'a kadar 1 gigavata yükselteceğiz. 156 kübit işlemci gücüne sahip kuantum bilgisayarını ülkemize kazandıracağız. Yapay zeka işlemci kapasitemizi artıracak, sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandıracağız. Endüstriyel robot üretimine yönelik yatırımlarla, 2030'da sanayimizde 200 bin robotun kullanılmasını sağlayacağız. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programında bugüne kadar yüksek katma değerli 328 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Hamle Programı kapsamında devam eden 224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolar katkı sağlayacağız. Şarj bağlantı sayısını 81 ilimizde 36 bine ulaştırdık. Bugüne kadar 75 binden fazla Togg yollara çıktı. Togg, satışa çıktığı günden bu yana elde ettiği yüzde 25'in üzerinde pazar payıyla elektrikli otomobil segmentinde lider oldu.'

'Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan çiplerin tasarımını yerlileştiriyoruz'

Bakan Kacır, Rekabet Öncesi İşbirliği programıyla kritik teknolojilerde yenilikçi projeleri desteklediklerini, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan çiplerin tasarımını yerlileştirdiklerini söyledi.

Destekleriyle geliştirilen yerli tasarım LED çiplerin Togg araçlarında, mikro denetleyicilerin Arçelik ürünlerinde kullanılacağı bilgisini veren Kacır, Yakın Dünya Yörüngesinde faaliyet gösterecek yerli üretim uydu takımları ile yeni nesil veri iletişimi ve görüntüleme hizmetlerini yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Kacır, bu yıl, TÜBİTAK programlarında 190 üniversite ve 3 bin 100 firmanın 10 bin 153 projesine 14,4 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

Bugüne kadar 7,2 milyar lira kaynak sağladıkları 12 ulusal araştırma altyapısı, biyotıp ve genom, nano malzemeler, MEMS, astrofizik, güneş enerjisi, raylı sistemler ve finans teknolojilerinde nitelikli araştırmalar gerçekleştirdiğini aktaran Kacır, 'İmalat sanayi ihracatımızı 2030'da 400 milyar dolara çıkaracağız. AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payını yüzde 2,2'ye, yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 30 milyar dolara yükselteceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Bir yılda yapılan Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısının, 2002'den bu yana 9 binden 52 bine yükseltildiğini kaydeden Kacır, Türkiye'nin dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 14'üncü sırada olduğunu dile getirdi.

Son 23 yılda yıllık yerli patent başvuru sayısını 414'ten 10 bin 186'ya, yerli patent tescil sayısını ise 73'ten 3 bin 390'a çıkardıklarını vurgulayan Kacır, uluslararası 1982 patent başvurusuyla dünyada 15'inci, 1681 marka ve 597 tasarım başvurusuyla 11'inci sırada olduklarını aktardı.

'İlk nükleer teknoparkımızı kuracağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, karbon ayak izini azaltmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Dünya Bankası ile 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesini başlattık. Bu yıl sonuna kadar mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve birliklere kalkınma ajanslarımız eliyle 663 milyon lira destek sağlayacağız. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nde 2 bin 367 KOBİ'nin 9 milyar lira tutarında yeşil sanayi yatırımını KOSGEB eliyle destekliyoruz. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde bu yıl OSB'lerimize 1,8 milyar lira kaynak sağlıyor, 4 altyapı projesini tamamlıyoruz. Önümüzdeki yıl 8,4 milyar lira kaynak ile 33 OSB'de 42 altyapı projesini bitireceğiz. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nda hizmete alınan 6 atık su arıtma tesisi ve derin deşarj kolektör hattı için 17 milyar 288 milyon lira kaynak aktardık. Yenilenebilir enerji yatırımlarına sunduğumuz teşviklerle bu yıl 6 bin 30 megavat güneş enerjisi ve 4 bin 615 megavat rüzgar enerjisi yatırımının önünü açtık. Tasarımını tamamladığımız 600 kilovat gücündeki hidrojen motorunun üretimini yıl sonuna kadar TÜBİTAK RUTE'de gerçekleştireceğiz. Nükleer bilimler, radyasyon teknolojileri ve malzeme araştırmaları gibi kritik alanlarda AR-GE ve inovasyon ekosistemini bir araya getirmek üzere ilk nükleer teknoparkımızı kuracağız.'

Kacır, Dijital Avrupa Programı'nda Türkiye'den 67 kuruluşun 12 projede 13,7 milyon avroluk fona erişim sağladığına dikkati çekerek, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi olarak Türkiye'den seçilen 5 konsorsiyumun 9 milyon avro bütçeyle çalışmalarına başladığını söyledi.

TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayar ARF'in hesaplama kapasitesini 3 katına çıkardıklarını belirten Kacır, 'Yapay Zeka Ekosistem çağrılarıyla kamu ve özel sektörde 45 projeyi destekliyoruz. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği, güvenli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. Önümüzdeki dönemde yapay zeka uzmanı yetiştirmeye yönelik eğitim programlarını yaygınlaştıracak ve kamunun sahip olduğu büyük veriyi değere dönüştürerek yerli yapay zeka çözümlerini hızlandıracağız.' ifadelerini kullandı.

'TÜBİTAK SAGE'nin ısıl pil üretim kapasitesini 2 katına çıkarıyoruz'

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde dev bir savunma sanayisi ekosistemi inşa ettiklerini dile getirerek, savunma sanayisinde yürütülen proje sayısını 62'den 1400'ün üzerine, savunma sanayisi firmalarının yıllık satışlarını 1 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselttiklerine işaret etti.

Son bir yılda 123 savunma sanayisi yatırımı için teşvik belgesi düzenlediklerini ve 87,7 milyar lira yatırımın önünü açtıklarını vurgulayan Kacır, '2024'te savunma sanayisinde 22 bin çalışanın istihdam edildiği 78 AR-GE ve Tasarım Merkezi'ne 54 milyar lira, teknoparklarımızda 7 bin 557 çalışanla faaliyetlerini sürdüren 331 girişime 7,3 milyar lira destek sağladık. 2002'den bu yana TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında 2 bin 105 savunma sanayisi projesine ve 3 bin 575 bilim insanı ve gencimize 50 milyar lira kaynak sunduk.' diye konuştu.

Kacır, geçen yıl dünyada satılan her 3 Askeri İnsansız Hava Aracı'nın 2'sini Türk firmalarının ürettiğini ve Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren, üreten 10 ülkeden biri olduğunu belirterek, karada, havada ve denizde envantere giren ve testleri başarıyla yapılan projelerden örnek verdi.

Havacılık platformları ile füze sistemlerinin testleri için yüksek hızlı rüzgar tünelini TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde inşa ettiklerini belirten Kacır, şu bilgileri verdi:

'TÜBİTAK SAGE'nin ısıl pil üretim kapasitesini 2 katına çıkarıyoruz. Milli Ramjet Motorlu ve Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKHAN üretime geçtiğinde NATO envanterinde yer alan en uzun menzilli hava-hava füzelerinden biri olacak. GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN hava-hava füzelerimiz ve SOM-J seyir füzemizin milli muharip uçağımız KAAN'ın dahili istasyonlarına entegrasyon çalışmalarını yürütüyoruz. KIZILELMA ve ANKA-3 ile insansız hava araçlarına hava-hava angajman kabiliyeti kazandıran sayılı ülkelerden olacağız. Balistik füzemiz TAYFUN'un test atışlarına devam ediyoruz. 2 bin kilometre menzilli füze geliştirme programını sürdürüyoruz. Lazer, elektromanyetik silahlar, otonom ve sürü sistemler, siber güvenlik, uzay, hipersonik ve kuantum gibi geleceğin savaş sahasını şekillendirecek teknolojilerde kabiliyet inşasını hızlandıracağız. Caydırıcılığımızı en üst seviyeye yükselteceğiz.'

'Uluslararası yatırımların ülkemize ilgisi yükseldi'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, güçlü ve tam bağımsız Türkiye'nin yerini uzayda da tahkim ettiklerinin altını çizerek, 'Yeni haberleşme uydumuz TÜRKSAT 7A ve yüksek çözünürlüklü yeni nesil gözlem uydularımız İMECE-2 ve İMECE-3'ün üretimiyle uzayda varlığımızı güçlendireceğiz.' dedi.

Ay misyonu kapsamında yörüngeler arası transferde kullanacakları hibrit itki sistemiyle uzay aracının uçuş bilgisayarı, güneş paneli, haberleşme ünitesi gibi kritik alt sistemlerini yerli imkanlarla geliştirdiklerini anlatan Kacır, uzay teknolojilerinde faaliyet gösteren 20 AR-GE merkezinde ve teknoparklardaki 290 girişimde 23 bin 31 kişinin istihdamını desteklediklerini kaydetti.

Kacır, Milli Uzay Programı'nın ilanından bu yana uzay ve havacılık alanında 25 binden fazla bilim insanı, araştırmacı ve gencin yer aldığı projelere katkı sunduklarını belirtti.

Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimi ve büyüyen uzay ekonomisinden daha fazla pay alabilme hedefi doğrultusunda, uluslararası işbirliğiyle bir uzay limanı inşa etiklerini aktaran Kacır, 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da Türkiye Uzay Ajansı olarak Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Bakan Kacır, bu yılın 10 aylık döneminde sundukları teşviklerle 1 trilyon 170 milyar lira yatırımın önünü açtıklarını, 270 milyar liraya yakın yatırım büyüklüğüne sahip ve 15 bin nitelikli istihdam oluşturacak 13 büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırıma proje bazlı devlet desteği sunduklarını bildirerek, 'Uluslararası yatırımların ülkemize ilgisi yükseldi. Son bir yılda doğrudan uluslararası sermaye yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 15 milyar 616 milyon dolara erişti.' diye konuştu.

'1584 yatırım için teşvik belgesi düzenledik'

Bakan Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile her ilde 4 yatırım konusunu desteklediklerini, programın ilk çağrısında 417 milyar lirayı aşan yatırım tutarına sahip 696 proje için başvuru aldıklarını belirtti.

Kalkınma ajanslarının bugüne kadar 27 bin 365 projeye 87 milyar lira destek sağladığını dile getiren Kacır, geçen yıl destekledikleri projelerle 6 bin 63 kadın istihdamına, 6 bin 314 kadının girişimcilik yolculuğuna öncülük ettiklerini söyledi.

Ajansların ve bölge kalkınma idarelerinin kuruluşundan bugüne 1,1 milyar avro uluslararası kaynağı bölgesel ve kırsal kalkınma projeleri için Türkiye'ye kazandırdıklarını vurgulayan Kacır, 'Bölge kalkınma idarelerimizle 2014'ten bu yana tarım, sulama, kültür, sosyal içerme, turizm, kırsal kalkınma, sanayi ve enerji alanlarında 54,8 milyar lira tutarındaki projelere destek sağladık. Depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçemizde gerçekleştirilen yatırımları en üst seviyede destekliyoruz. Bu kapsamda 245 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip, 70 bin 212 kişiye istihdam sağlayacak 1584 yatırım için teşvik belgesi düzenledik.' şeklinde konuştu.

'990 Türk teknoloji girişimi 160 milyar lira yatırım aldı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile 155 üretim tesisini ülkeye kazandırdıklarını, 11 binden fazla istihdam oluşturduklarını dile getirerek, programın yeni döneminde de 100 yeni fabrikayla 10 bin gence iş imkanı sunacaklarını bildirdi.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile 14 ilde 173 projeye 15,1 milyar lira katkı sağladıklarını anlatan Kacır, 'Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile 81 ilimizde 749 projeye 6 milyar lira kaynak ayırarak dezavantajlı kesimlerin sosyo ekonomik hayata katılımını temin ettik. Üreten Şehirler Programı kapsamında imalat ve ihracat merkezi konumundaki 13 ilde 29 projeye 337 milyon lira kaynak sunduk.' dedi.

Kacır, AB tescilli coğrafi işaret sayısını 38'e çıkardıklarına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu alanda Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu kaydetti.

Fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla 4,6 milyar liralık kamu kaynağı ile 120 milyar liralık fonu harekete geçirdiklerini vurgulayan Kacır, 'Bu fonların da katkısıyla 990 Türk teknoloji girişimi 160 milyar lira yatırım aldı. TÜBİTAK BİGG desteğiyle kurulan 2 bin 578 teknoloji girişimine 3,4 milyar lira destek sağladık. Yurt dışındaki girişimlerin ve teknoloji uzmanlarının Türkiye'ye kazandırılmasını teşvik eden Türkiye TechVisa Programı'nı uyguluyoruz. 4 bin 500'e yakın yabancı teknoloji uzmanını ekosistemimize dahil ettik.' değerlendirmelerinde bulundu.

'Teknopark ya da GO girişim ofisi olmayan ilimiz kalmayacak'

'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezine dönüştürülecek Atatürk Havalimanı terminal binalarını teknopark ilan ettiklerini dile getiren Kacır, 'Teknoparklardaki girişim ofislerinin sayısını 101'e, KOSGEB desteğiyle kurduğumuz TEKMER'lerin sayısını 39'a, bu merkezlerdeki yeni girişimlerin sayısını ise 4 bin 71'e yükselttik. 2026 sonunda teknopark ya da GO girişim ofisi olmayan ilimiz kalmayacak.' diye konuştu.

Kacır, KOSGEB ile bu yıl 40 bin 472 KOBİ'ye 12 milyar 325 milyon lira destek sağladıklarını, üretim gücünü artırmak ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmak isteyen 1675 KOBİ'nin 26 milyar 902 milyon liralık yatırım projesinin önünü açtıklarını, 1000 KOBİ'nin 12 milyar 536 milyon liralık krediye erişmesine olanak sağladıklarını anlattı.

Bu yıl 73 bin 330 kişiye çevrimiçi girişimcilik eğitimi verdiklerini belirten Kacır, 16 bin 714 yeni işletme kurulmasını desteklediklerini, işini geliştirmek isteyen 1261 yeni girişimciye 1 milyar 62 milyon lira destek olduklarını, 126 bin işletmeyi yerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik İstihdamı Koruma Destek Programı'nı hayata geçirdiklerine işaret eden Kacır, 'Bu sektörlerde istihdamını koruyan işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağlıyoruz. Programdan yararlanan 15 bin 225 KOBİ'de 416 bin emekçimizin istihdamını koruduk, 22 bin 221 yeni istihdam oluşturduk.' ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, 2025'in 10 ayında 75 bin 913 bilim insanı ve öğrenciye TÜBİTAK eliyle 3 milyar 640 milyon lira destek sağladıklarını belirterek, Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı ile Türkiye'ye gelen 261 bilim insanının projelerinde çoğunluğu doktora ve yüksek lisans öğrencisi 1453 bursiyerin görev aldığını dile getirdi.

'Milli Teknoloji Atölyeleri'nin sayısı 100'e erişecek'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bugüne kadar Ar-Ge merkezlerinde ve teknoparklarda istihdam edilen araştırmacılar için 438 milyon lira maaş desteğinde bulunduklarını, 85 binden fazla öğrenciye staj imkanı sağladıklarını söyledi.

81 ilde 131 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 42 bin 133 öğrencinin eğitimlere katıldığını, 10 bin 812'sinin eğitimlerini başarıyla tamamladığına dikkati çeken Kacır, 'Bu yıl düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerde 96 ülkeden 1 milyon 150 bine yakın genç yarıştı. Üniversite kampüslerinde kurulumuna başladığımız Milli Teknoloji Atölyeleri'nin sayısı 2026 sonunda 100'e erişecek. 204 üniversite ve 106 firmayla sürdürdüğümüz Sektör Kampüste Programı ile açılan 600'den fazla kredili seçmeli derste 17 bin öğrenciyi sektör deneyimiyle buluşturduk.' bilgilerini verdi.

Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları'nda öğrencilerin 10'unun altın olmak üzere 64 madalya kazandığını dile getiren Kacır, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nda da 19 bin 43 projeye destek sağladıklarını kaydetti.

Kacır, bilim merkezleri sayısını 40'a çıkardıklarını vurgulayarak, 'Bugüne kadar 18 milyonu aşkın ziyaretçiyi bilimle buluşturduk. Gençlerimiz için 7 bölgemizde 16 bilim kampı düzenledik. Bu yıl yaklaşık 2 milyon kitap ve 6 milyon dergiyi okuyucuyla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde, fen, teknoloji ve mesleki eğitim odaklı Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız.' diye konuştu.

Ufuk Avrupa ile 359 milyon avroluk fonu Türkiye'ye kazandırdıklarını belirten Kacır, 47 ülkenin yer aldığı Avrupa Ar-Ge işbirliği ağı Eureka'da geçen yıl en fazla destek alan dördüncü ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

Kacır, AB eş finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın ilk iki döneminde, 760 milyon avro bütçeyle 86 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, 'Bu projelerle kurduğumuz İş Geliştirme Merkezleri, Ortak Kullanım Tesisleri, Test ve Analiz Merkezleri ile Ar-Ge, Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinden 22 binden fazla KOBİ ve girişim faydalandı.' dedi.

Sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak, AB mevzuatına uyumumu güçlendirecek 58,5 milyon avro bütçeli 16 projenin hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

'Hem sivil hem de askeri sahada kullanılabilecek teknolojiler geliştiren 6 şirketimiz NATO DIANA programında destek almaya hak kazandı. Ülkemizin teklifiyle başlatılan Türk Devletleri Teşkilatı Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantıları ile Ar-Ge ve inovasyonda ortak platformlar kurmayı, teknolojik kapasitemizi birlikte güçlendirmeyi, yapay zeka projeleri, Türkçe Büyük Dil Modeli, siber güvenlik altyapıları, uzay ve uydu sistemleri gibi alanlarda ortaklaşa hareket etmeyi hedefliyoruz.'

'Togg'un yeni modeli T10F'nin Tip Onay Belgesi'ni düzenledik'

Son bir yılda 18 ülkeyle uzay, sınai mülkiyet hakları, yatırımların teşviki ve sanayi işbirlikleri için 34 anlaşma imzaladıklarını bildiren Kacır, bilim, teknoloji, inovasyon, sanayi ve yatırım diplomasisini güçlendirmek üzere STI3 ikili işbirliği mekanizmasını hayata geçirdiklerini, ilk adımı da İtalya ile attıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bu yıl ölçü aletlerine ilişkin 1 milyon 488 bin 703 periyodik muayene ve 216 bin 570 ani denetim yaptıklarını dile getirerek, güvensiz ürünlerin Türkiye'ye girişini engellediklerini söyledi.

Türk Standartları Enstitüsü laboratuvarlarında bu yıl 120 binden fazla test ve kalibrasyon hizmeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

'Togg'un yeni modeli T10F'nin Tip Onay Belgesi'ni düzenledik. TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen E-5000 tipi ana hat lokomotifinin Tip Onay ve Tescil işlemlerini gerçekleştirdik. Akkuyu Nükleer Santrali'nde Malzeme Onay Kuruluşu olarak sertifikalandırdığımız ürünlerle bugüne kadar 700 milyon dolar yerli katkı sağladık. 1. Güç Ünitesi'nin devreye alma kontrolleri ve 183 nükleer yapının denetimleri Enstitümüzce yürütülüyor.





Muhabir: Zeynep Duyar,Serhat Tutak