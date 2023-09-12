Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ardından açıkladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev alan Kacır, AA muhabirine bakanlığın 100 günlük icraatlarını anlattı.

Bakan Kacır, dördüncü sanayi devrimine tanıklık edilen bu çağda, yaşanan dönüşümle birlikte Milli Teknoloji Hamlesi'ni odağına alan Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi.

Kacır, bölgesinde güçlü, küresel düzende oyun kurucu ülkelerden biri olmak için yerli ve milli üretim anlayışının önemine işaret etti.

'Sanayisi güçlü, teknolojisi milli Türkiye' vizyonuyla yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi anlayışı oluşturma hedeflerine ilişkin Kacır, şöyle konuştu:

"Kritik teknolojilerdeki yerli ve milli üretim kabiliyetlerimizi önümüzdeki dönemde en üst düzeye çıkaracağız. Bununla birlikte yüksek katma değeri ön planda tutan yapısal dönüşümleri de birer birer hayata geçiriyoruz. Sanayinin yeşil ve teknolojik dönüşümünün sağlanmasının yanı sıra nitelikli insan kaynağının sürekli geliştirilmesi de bizim en öncelikli konularımız arasında. Böylelikle ülkemizin küresel üretim üssü olma statüsünü perçinleyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışıyla ve Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda inşa etmek adına şevkle çalışmayı sürdüreceğiz."

100 güne teknoloji damga vurdu

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakan Kacır'ın ilk 100 günlük görev sürecinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illeri ayağa kaldıracak yatırımlardan, Arktik bilimsel araştırmalarına, Togg'dan uzay teknolojilerine, TEKNOFEST'ten OSB'lere kadar pek çok konu yer aldı. Kacır, Togg gibi yeni vizyon projelerinin hayata geçirilmesi konusunu da sık sık gündemde tuttu. Batarya, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyoteknoloji, endüstriyel robotlar gibi alanlar da önceliklendirildi.

Bu dönemde yerli ve milli otomobil Togg, düzenlenen törenlerle Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye teslim edildi. İlk Togg araçlardan daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teslim edilmişti.

Türkiye Uzay Ajansı dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara ortaklaşa şekilde açık kaynaklı çözümler üretmek amacıyla NASA tarafından 11 yıldır düzenlen "Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması"nın bu yıl ilk kez paydaşlarından biri oldu.

Ayrıca, Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi çalışmaları da bu dönemde gerçekleştirildi.

Başkentte TEKNOFEST büyük ilgi gördü

Bu dönemde TÜBİTAK destek programlarının üst limitleri önemli ölçüde artırıldı. BİGG Programı destek üst limiti 450 bin liradan 900 bin liraya yükseltildi.

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Proje Bütçesi üst limiti 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon 400 bin liraya kadar yükseltildi.

Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı'nda üst limit 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıldı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da 1 milyona yakın teknoloji ve bilim meraklısıyla buluştu. Böylece söz konusu organizasyon başkent tarihinin en büyük teknoloji etkinliği olarak kayıtlara geçti.

Dünya ile ilişkiler güçleniyor

Dünya Bankası ile hayata geçirilen "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında sağlanan 450 milyon dolarlık finansman, sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerine sunuldu.

Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti adına NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kurulan ve dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu olan NATO İnovasyon Fonu'na katıldı.

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin ile "Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında teknoloji ve yatırım alanında imzalanan anlaşmalarla dijital dönüşümde, uzay ve yapay zeka dahil çeşitli konularda işbirliği sağlandı.

Deprem sonrası yardım çalışmaları

Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, 2 bin 430 hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi sahası ilan edildi.

Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin yeniden ayağa kaldırılması için Dünya Bankası ile yürütülen çalışmalar sonucunda 450 milyon dolarlık finansman da yine bu dönemde işletmelerin hizmetine sunuldu.

Bölgeyi ayağa kaldıracak yatırımlar için Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı projeleri imza töreni yapıldı.

Malatya sanayisini yeniden ayağa kaldıracak, kalkınma ve istihdam sağlayacak Deprem Bölgesi Yatırımları Fırat Kalkınma Ajansı İmza Töreni düzenlendi.

Bitlis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 3 binden fazla istihdam oluşturan 46 sanayi tesisinin toplu açılışı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra diğer illerde yaşanan sel felaketi sonrasında "Acil Destek Paketi" ivedilikle devreye alındı.

AA