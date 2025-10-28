ANKARA (AA) - Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün akşam TRT Haber canlı yayına katılan ve 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama yapan Kurum'un, burada TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çektiği anımsatıldı.

Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu

Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi

'Yüzyılın Konut Projesi' 81 ilde 500 bin vatandaşı ev sahibi yapacak

TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı

Bakan Kurum: 24 Ekim itibarıyla tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Açıklamada, Kurum'un, 'Vatandaşımızın herhangi bir tereddüdü yok çünkü bu irade 1 milyon 740 bin konutu vermiş, teslim etmiş, vatandaşımız huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor. Deprem bölgesinde TOKİ'de oturan vatandaşımızın hamdolsun burnu bile kanamadı. Yani 2 büyük deprem yaşadık. TOKİ binalarında yaşayan vatandaşımızın kılına bile zarar gelmedi. Dolayısıyla bu sağlamlıkla, bu güvenle inşa sürecini yürütüyor olacağız.' sözleri hatırlatıldı.

'TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?'

Bakan Kurum, NSosyal hesabından da TOKİ konutlarının sağlamlığına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Kurum'un 'TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?' ifadesine yer verdiği paylaşımdaki videoda, TOKİ'nin, yaptığı tüm konutlarda deprem yönetmeliğine uygun olarak, zemin etüt raporları ışığında hareket ettiği, gerekli durumlarda fore kazık sistemiyle zemin iyileştirme ve güçlendirme yaptığı belirtildi.

Görüntülerde, radye temel sisteminin kullanıldığı ve bu sayede deprem anında binadan gelen yükün zemine eşit dağılarak, hasar riskinin en aza indirildiği kaydedildi.

Öte yandan 'tünel kalıp sistemiyle' de perde beton bloklar kullanılarak, taşıyıcı sistemin çok daha hızlı ve sağlam şekilde inşa edildiği belirtilen paylaşımda, perde beton taşıyıcıların, deprem anında yapının devrilmesini ve çökmesini engellemek için 'omurga' görevi gördüğü, içlerindeki demir donatıların ise vücudun 'kas sistemi' gibi yapıya esneklik sağladığı ifade edildi.

Muhabir: Ayşe Karaosmanoğlu