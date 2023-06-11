Ankara

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen 11 kentte bir yandan geçici barınma ve iş yerinin kurulumunun sürdüğünü, diğer taraftan da kalıcı konutların yapımına hızla devam edildiğini vurguladı.

Depremden 14 milyon kişinin etkilendiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"100 kadar ilçemiz, 1000'e yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı, dün aldım rakamları bir daha, çünkü itirazlar oluyor, mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor, 680 bin konut yıkılmış. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok."

Özhaseki, karşı karşıya olunan bu yükün altından kalkacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız."

"Depremden etkilenen 11 ilde 456 bin 770 kalıcı konut yapılacak"

Bakan Özhaseki'nin açıklamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılan ve yapılması planlanan konutlarla ilgili veriler de paylaşıldı.

Buna göre, Adana'da 12 bin 705, Adıyaman'da 44 bin 459, Diyarbakır'da 11 bin 966, Elazığ'da 8 bin 253, Gaziantep'te 25 bin 6, Hatay'da 197 bin 248, Kahramanmaraş'ta 72 bin 257, Kilis'te 1165, Malatya'da 66 bin 99, Osmaniye'de 11 bin 225, Şanlıurfa'da 6 bin 387 olmak üzere toplamda 456 bin 770 konut yapılacak.

Bu kapsamda, Adana'da 3 bin 638, Adıyaman'da 26 bin 233, Diyarbakır'da 6 bin 278, Elazığ'da 2 bin 606, Gaziantep'te 19 bin 919, Hatay'da 33 bin 467, Kahramanmaraş'ta 29 bin 312, Kilis'te 1854, Malatya'da 14 bin 338, Osmaniye'de 4 bin 892, Şanlıurfa'da 5 bin 715 olmak üzere toplam 148 bin 252 konutun yapımı devam ediyor.

Bununla birlikte, Adana'da 2 bin 438, Adıyaman'da 23 bin 640, Diyarbakır'da 2 bin 361, Gaziantep'te 12 bin 607, Hatay'da 34 bin 129, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310, Kilis'te 2 bin 628, Malatya'da 25 bin 302, Osmaniye'de 6 bin 856, Şanlıurfa'da 3 bin olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi yapılacak. Bu kapsamda, 456 bin 770 kalıcı konut ve 143 bin 271 köy evi ile birlikte toplamda 600 bin 41 afet konutu yapılarak depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için iş yeri yapımı da sürdürülüyor. Bu kapsamda, Malatya'da 714, Kahramanmaraş'ta 142, Gaziantep İslahiye'de 80 iş yeri olmak üzere toplamda 936 iş yeri yapım çalışmaları devam ediyor.

AA