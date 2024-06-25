Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, gelen önerileri demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettiklerini belirterek, "Uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Karatepe ile dünkü görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kabul ettiği Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladığını anımsatan Şimşek, görüşmenin makamında gerçekleştiğini vurguladı.

Şimşek, 4 saati aşan görüşmede Karatepe'nin görüş ve önerilerini dinlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."