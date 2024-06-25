Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde eğitim, öğretim ve bilim hizmetlerinde faaliyet gösteren eğitim sendikalarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, toplantıya tüm eğitim sendikalarını davet ettiklerini belirterek, "İstedik ki ben ve arkadaşlarım göreve başlayalı bir yıl geçti, bu bir yıl içinde yaptıklarımızla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi alalım. Ayrıca önümüzdeki yılın planlamasını yapacağız, bu kapsamda gördüğünüz eksiklikler, aksaklıklar ve varsa önerdiğiniz hususlarla ilgili notlarımızı alalım istedik." açıklamasını yaptı.

Eğitimi istişare kültürüyle daha iyi noktalara taşıma politikasını öğrencilerin geleceği ve ülkenin yarınları için önemli bulduklarını bildiren Tekin, "Bu kapsamda evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe eğitim vasıtasıyla adım atması, üstünde mutabakata varmamız gereken değerli bir husustur. Çocuklarımızın eğitim süreçlerinde sadece öğretmenler, yöneticiler ve veliler değil, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve diğer tüm eğitim paydaşları da önemli bir rol oynar." değerlendirmesinde bulundu.

"Popülizmden kaçmak adına, atılması gereken her ne tür adım varsa atmaya hazırız"

Bakan Tekin, sendika başkanlarının dile getirdiği birçok konunun sahadan aldıkları dönütler neticesinde zaten gündemlerinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dile getirilen bazı konularda hazırlıklarımız tamamlandı, bazı konularda hazırlıklarımız var, bazı konularda ise tek başımıza karar veremeyeceğimiz, başka bakanlıklarla hareket ederek karar alacağımız konular var ama hepimiz öğretmen itibarının yükseltilmesiyle ilgili, öğretmenlerin toplumda hak ettiği saygınlığın artırılmasıyla ilgili çalışma konusunda hemfikiriz."

Eğitim alanında görülen sorunların çözümü noktasında tüm paydaşlarla istişare etmeye hazır olduklarını vurgulayan Tekin, "Yeter ki popülizmden uzak, sistemi beraber çözecek mekanizmalar üretelim. Popülizmden kaçmak adına, atılması gereken her ne tür adım varsa atmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Sendika yöneticilerine toplantıya katıldıkları için teşekkür eden Tekin, bu toplantıları yılda en az bir kez gündemli olarak yapmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Sendika yöneticileri görüş ve önerilerini iletti

Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantıda sendika yöneticileri, Bakan Yusuf Tekin'e eğitim politikalarına ilişkin görüş ve önerilerini iletti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Milli Eğitim Akademisi başta olmak üzere öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, öğretmenlere şiddete karşı alınan önlemler, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğinin sağlanması ve mülakat sistemi ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşan yöneticiler, ayrıca öğretmenlere disiplin affının getirilmesi, zorunlu eğitim süresi, eğitim öğretim hazırlık ödeneği, proje okullarına öğretmen ve yönetici ataması, öğretmenlere ikinci il dışı tayin hakkı ve becayiş gibi konularda görüş ve önerilerini aktardı.