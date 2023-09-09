ANKARA (AA)

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Darıova Mahallesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Cenaze defin işlemi için toplanan vatandaşların üzerine alana giren bir kamyonun devrildiğini anımsatan Tunç, "İlk belirlemelere göre 4 vatandaşımız vefat etmiş, 25 vatandaşımız yaralanarak sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Kaza sonucu, 3 araçta hasar oluşmuştur. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, olayın kapsamı dikkate alınarak iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.