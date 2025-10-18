YOZGAT (AA) - Cluj-Napoca kentinde 8-12 Ekim'de düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Elif Sude Elmalı, yeni madalyalar için spor salonunda haftanın 6 günü antrenmanlarını sürdürüyor.

Elif Sude Elmalı, AA muhabirine, antrenörü Yusuf Köse sayesinde lise ikinci sınıfta başladığı güreşin tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Güreşte daha önce birçok derece elde ettiğini anlatan 18 yaşındaki Elif Sude, 2023'te Sivas'ta, 2024'te Afyon'da, 2025'te Karaman'da ve Çorum'da düzenlenen şampiyonalarda serbest stilde Türkiye üçüncüsü olduğunu anlattı.

Elif Sude, son olarak Balkan 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 65 kiloda altın madalya kazandığını ve bunun kariyeri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Güreşte ailesi, antrenörü ve çevresinden büyük destek gördüğünü belirten Elif Sude, 'Ailem çok mutlu, çok gururlu. Çevrem aynı şekilde, akrabalarım, herkes çok gururlanıyor. Öncelikle 2026 Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp Avrupa'da da şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında dünya şampiyonalarına katılmak ve ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.' dedi.

'Kadın güreşine bir katkım olmasını istiyorum'

Antrenörlük bölümünü seçme nedenini anlatan Elif Sude, şunları kaydetti:

'Antrenörlerimden ilham aldım. Güreşin içinde olmak istiyorum. Şu an sporcuyum, ileride kariyerime antrenör olarak devam etmek istiyorum. Güreşte birçok genç yetenek var, onları spora kazandırmak istiyorum. Kadın güreşine bir katkım olmasını istiyorum. Kadın sporcuların güreş gibi zor bir sporu yapabileceğini kanıtlamak, göstermek istedim. Bunu da şampiyon olarak başardım.'

Elif Sude, Yozgat'tan Celal Atik ve Rıza Kayaalp gibi şampiyonların çıktığını anımsatarak, bu doğrultuda olimpiyat şampiyonu hayaliyle haftanın 6 günü sıkı şekilde çalıştığını söyledi.

Elif Sude'nin antrenörü Yusuf Köse de öğrencisinin çok yetenekli olduğunu, kendisini ilk gördüklerinde ondaki cevheri fark ettiklerini belirtti.

Öğrencisinin kazandığı şampiyonluktan gurur duyduğunu dile getiren Köse, 'Yozgat'ımıza güzel bir şampiyonluk getirdi. Kadınlarda Yozgatlı olarak ilk şampiyonluğu getirdi. Daha önce Türkiye şampiyonalarında derece yapan sporcularımız vardı ama Avrupa'da ve Balkanlar'da ilk defa şampiyonluk getirdi. Onu kutluyoruz. Türk kadınının gücü her zaman farklıdır. Yozgat'ta da bu cevher zaten vardı. Elif Sude gibi genç kızlarımızın da bu işte başarılı olacağını düşünüyoruz.' diye konuştu.

Muhabir: Sait Çelik