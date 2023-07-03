İSTANBUL- Ünlü model Duygu Çakmak, yurt içi ve yurt dışında Katar,Dubai ve Bahreyn de bir çok başarılı organizasyonlara ve defilerere imza atan başarılı model Duygu Çakmak "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Yurt dışında başarılı işlerle anılmak istiyorum.

Gittiğim her yerde ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.9 günlük Kurban bayramı tatilini Makedonya,Kosova ,Karadağ ,Arnavutluk ta geçiren güzel model Kosova’da bir model ajansı ile anlaşma yaparak ülkemizi Balkan ülkelerinde temsil edecek.

HABER: METE YILMAZ