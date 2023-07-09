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Teknoloji haberleri sitesi TechCrunch'a göre, 50 milyon Bangladeşlinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığını, 27 Haziran'da, Güney Afrika merkezli Bitcrack Siber Güvenlik firmasında uzman olan Viktor Markopoulos tespit etti.

Markopoulos, konuyu bildirmek üzere, Bangladeş e-Devlet Bilgisayar Olay Müdahale Ekibi ile temasa geçti.

Sızdırılan kişisel bilgiler, vatandaşların isimlerini, parmak izlerini, telefon numaralarını ve kimlik kartı numaralarını kapsıyor.

Markopoulos, basına yaptığı açıklamada, internet sitesindeki açığı bularak verilere erişmenin oldukça kolay olduğunu söyledi.

Verilerin hala erişime açık olmasından dolayı söz konusu internet sitesinin adresi açıklanmadı.

Bangladeş e-Devlet Bilgisayar Olay Müdahale Ekibi Halkla İlişkiler Sorumlusu Sukanta Chakraborty, yaptığı açıklamada, kurumunun, güvenlik ihlali olup olmadığını incelediğini ve veri sızıntısının hangi taraftan kaynaklandığını tespit etmeye çalıştığını belirtti.

Chakraborty, sorun üzerine yoğunlaştıklarını ve bu tür veri sızıntılarının dünyanın her yerinde yaşanabildiğini ifade etti.

AA